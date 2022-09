Během otevření pražského Primarku před zhruba rokem se tvořily nekonečné fronty plné drobných konfliktů. Očekáváte v Brně podobný úvodní nápor?

Otevření Primarku v Praze bylo z hlediska zájmu velmi úspěšné. Lidé ukázali, že náš obchod chtějí. Nicméně podobné fronty jako v Praze neočekávám. Tehdy jsme totiž otevírali během pandemie a museli dodržovat proticovidová opatření co do maximálního počtu lidí. Proto byly fronty, jaké byly. Teď je situace jiná, ačkoli velký zájem očekávám i zde, v Brně. Každopádně chci zpětně zákazníkům poděkovat za skvělou spolupráci.

A pokud by podobná situace nastala, jste na ni připraveni?

Jsme. S ochrankou otevírací den řešíme týdny a jsme připraveni na každý možný scénář. Bezpečí našich klientů je pro nás naprosto stěžejní.

Čím se brněnský Primark odlišuje od pražského?

Pražský je o něco větší, jelikož má více podlaží. Tady je vše na jednom. A vypadá to impozantně. Jde o velký prostor, kde mají zákazníci vše na jednom místě. Také máme trochu odlišné převlékací kabinky. Jsou zde světlejší, prostornější a mají otevřený strop.

Proč jste se rozhodli otevřít Primark právě v Brně?

Expanze na nové trhy je naší klíčovou strategií. Pražský Primark funguje něco přes rok a lidé dali najevo, že o nás mají enormní zájem. A ten neustále roste. Ukázal nám, že v tomto regionu jdeme správným směrem. Primark v největším moravském městě tak byl logickým krokem, přičemž se nám povedlo zajistit skvělé místo v úžasném obchodním centru Olympia.

Jak brněnský Primark vypadá?

Brněnská pobočka je náš 406. obchod. Má rozlohu 3 600 metrů čtverečních, přičemž nabízí téměř dvě stě pracovních míst nejrůznějších úrovní. Od nákupních asistentů až k manažerským pozicím. Plné i zkrácené úvazky. Nábor na některé pozice stále pokračuje. Co se sortimentu týče, nabízíme cenově dostupné produkty od každodenních nezbytností až po nejnovější trendy napříč dámskou, pánskou a dětskou módou, stejně jako doplňky nebo potřeby do domácnosti.

Primark je známý zejména nízkými cenami. Jak se vám daří je držet?

Levněji oblečení lidé nikde nenakoupí. Je to naše politika, být co nejdostupnější. Šetříme ve všech ostatních sektorech tak, aby zákazník potom platil co nejméně. Mimo otevíraček například neděláme žádné reklamy, máme nejlevnější ramínka, cedulky s cenovkami, velice dobrou logistiku. Je to celá řada drobných věcí, které nám ušetří spoustu peněz. A my je pak ušetříme lidem.

V souvislosti s cenami byl v minulosti Primark terčem kritiky. Konkrétně že daní za nízké ceny je zničené životní prostředí…

Naše krédo zní udržitelná móda dostupná pro všechny. Jsem ve společnosti dvanáct let a každé oddělení, každý člověk, všichni tvrdě pracují na hledání způsobů, jak fungovat co nejudržitelněji a nejšetrněji k planetě. Životní prostředí je pro nás velké téma a vždy tomu tak bylo. Do roku 2030 budou všechny naše naše produkty recyklovatelné, z recyklovaných materiálů nebo materiálů pocházejících z udržitelnějších zdrojů. Chceme rovněž snížit emisi uhlíku na polovinu v celém řetězci, kompletně odstranit jednorázové plasty a zajistit životní minimum pro pracovníky v dodavatelském řetězci.

Ambiciózní plán. Jak jste v něm pokročili?

Zaměřuje se na delší životnost oděvů, ochranu života na zemi a zlepšení životní úrovně lidí, kteří se podílejí na výrobě jejích produktů. Téměř čtyřicet procent našich produktů je recyklovatelných.

Jak dlouho trvá otevřít novou pobočku Primarku?

Je to proces dlouhý roky. Nejprve je potřeba vybrat region a ujistit se, že je v něm o náš obchod zájem. Pak musíme zajistit konkrétní lokalitu, v tomto případě obchodní centrum. Potřebujeme velké prostory nad tři tisíce metrů čtverečních plus prostor pro zázemí zaměstnanců, kanceláře. Další měsíce trvá projektování a následná přestavba dle našich standardů. Ty jsou velice konkrétní a přísné. Následuje nábor zaměstnanců, což je vzhledem k velikosti obchodu vždy objemná akce. Poté je na řadě zaučení, které například u manažerů trvá i půl roku. Po dokončení příprav prostoru naskladňujeme zboží. Opravdu velké množství zboží. Poté řešíme veškeré detaily tak, aby náš obchod byl krásný, pohodlný a poskytl zákazníkům co nejlepší zážitek.

Přemýšlíte o další pobočce v České republice?

Aktuálně se soustředíme na Brno a uvidíme, jak si povedeme. Podle toho se rozhodneme, jak v České republice pokračovat dále. Příští rok však budeme otebřeme pobočku v sousedním Slovensku.

Primark je mezinárodní maloobchodní módní řetězec, který v současné době zaměstnává více než sedmdesát tisíc idí ve čtrnácti evropských zemích a USA. Byl založen v Irsku v roce 1969 pod názvem Penney’s. Společnost v expanzi na nových i stávajících trzích s cílem dosáhnout do konce roku 2026 celkového počtu 530 prodejen.

KDO JE MACIEJ PODWOJSKI



- Je obchodním ředitelem Primarku pro střední a východní Evropu.



- Narodil se v polské Poznani, kde získal magisterský titul z pedagogiky.



- Začínal na pozici trainee manažera a během prvních čtyř let v Primarku nabíral zkušenosti ve Velké Británii, Španělsku, Nizozemí a Německu.



-Do funkce vedoucího obchodu byl poprvé jmenován v roce 2011 v německém Gelsenkirchenu.