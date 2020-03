"Jedná se o muže ročníku 1964, který se vrátil z dovolené v italské Lombardii," informovali zástupci ministerstva zdravotnictví na svých webových stránkách.

"Mohu potvrdit, že je skutečně ze Žďárska. V tuto chvíli konáme patřičná opatření a kontaktujeme příslušné orgány. Víc k tomu ale sdělovat nemohu," řekla Deníku vedoucí žďárského protiepidemiologického oddělení krajské hygienické stanice Renée Mašová.

Jak potvrdila mluvčí novoměstské nemocnice Tamara Pecková, jejich zařízení pacient nenavštívil. Kontaktoval přímo záchranáře. "Jedná se o pacienta, u kterého provedla odběr biologického materiálu výjezdová skupina určená k domácímu testování osob," prozradil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Petr Janáček.

Online reportáž

Lidí s nákazou novým typem koronaviru v České republice je nově 64, za úterý jich přibylo 26.

První případy nákazy koronavirem byly v Česku potvrzeny 1. března. Testováno podle údajů z úterního rána bylo téměř 1200 lidí.

Už dřív ministerstvo nařídilo dvoutýdenní karanténu po návratu z Itálie pro české občany a cizince s trvalým a přechodným pobytem v ČR, na hranicích v pondělí začaly namátkové kontroly s měřením teploty. Platí také zákaz vývozu dezinfekčních přípravků na ruce a respirátorů s vysokou účinností do zahraničí.

Zavřené instituce

Kvůli šíření nemoci ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo řadu mimořádných opatření. Jsou zavřené základní, střední a vysoké školy, od úterního večera jsou zakázané akce s více než 100 účastníky.

Zavřeno je také od středy 11. března ekotechnické centrum Alternátor v Třebíči. Oznámil to mluvčí centra Milan Krčmář. Centrum přitom původně na jarní prázdniny připravilo rozšířené promítání na unikátní projekční kouli. Promítací programy jsou zaměřené mimo jiné na Zemi a vesmír.

Také Dům dětí a mládeže v Třebíči zůstane zavřený. „Rušíme naši pravidelnou zájmovou činnost s platností od pondělí 16. března, a to do odvolání. Nepravidelné aktivity a akce budeme řešit individuálně podle povahy akce a počtu účastníků,“ oznámila ředitelka Jarmila Pavlíčková. Informace o akcích lidé najdou na webu DDM Třebíč a na facebooku.

Vzhledem k aktuální situaci ohledně koronaviru jsou dočasně pozastaveny také všechny prohlídky elektráren i infocenter Skupiny ČEZ z důvodu zajištění bezpečnosti provozu elektráren. „O jejich obnovení budeme včas informovat,“ řekl mluvčí dukovanské elektrárny Jiří Bezděk.

Koronavirus zřejmě změní i jízdní řád

Jak bude vypadat jízdní řád městské hromadné dopravy v Havlíčkově Brodě po jarních prázdninách, to nyní řeší vedení technických služeb města Havlíčkův Brod spolu s radnicí.

„Zatím nemáme jasno, jestli od příštího týdne bude jezdit městská hromadná doprava v Brodě jako v běžném pracovním týdnu a nebo jako v době školních prázdnin. Čekáme na konkrétní informace od brodského odboru školství,“ sdělil za Technické služby Lubomír Hepner.

Jak upřesnil, od příštího týdne sice končí jarní prázdniny, ale s ohledem na opatření vlády zůstávají kvůli koronaviru zavřené základní i střední školy. „Jasno bychom měli mít do pátku, pak budeme cestující o změnách informovat,“ dodal Hepner.

Ani na svatbu nesmí víc jak sto hostů

Ani velké svatby se nemohou konat. Může za to mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví. „Zákaz se vztahuje na všechny druhy akcí. Ani při svatebním obřadu nesmí být přítomno více než sto oso. A to včetně oddávajícího a matrikářky,“ upozornil starosta Police u Jemnice Karel Janoušek. Zámek v Polici s velkou obřadní síní snoubenci často volí pro vstup do společného života.