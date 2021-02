V současnosti se k spojení přilehlých obratlů po operaci bederní páteře používá kovová nebo umělohmotná náhrada, takzvaná klec, do které se vkládá kostní štěp. Ta lékařům však nevyhovuje, neboť při operaci i procesu hojení má své limity. „V dosavadní praxi se při poškození meziobratlové ploténky v oblasti bederní páteře volí léčba kostní fúzí, kdy se v místě problému dva obratle zafixují a nechají srůst. Před vlastní fúzí se musí odstranit poškozená meziobratlová ploténka a nahradit něčím, co pomůže ve srůstu,“ popsala vedoucí výzkumného týmu Klára Částková.

Hledání nového materiálu má nedostatky léčby zad zlepšit. Konkrétně věci chtějí navrhnout vhodný materiálu pro kostní fúzi v oblasti bederní páteře. Projekt má tři fáze. „Nejprve musíme připravit vhodný materiál, který se bude mezi obratle vkládat. Ve druhé fázi budou kolegové tento implantát osazovat kmenovými buňkami a modifikovat jejich vývoj. V poslední fázi budeme řešení testovat na zvířatech. Na konci by tak měl existovat konkrétní funkční vzorek, o kterém víme, jak se chová v organismu a jak je jím přijat,“ upřesnila Klára Částková.

Materiál musí splňovat řadu požadavků: zajistit potřebnou oporu, podpořit růst kostí a umožnit prorůstání kmenovými buňkami. „Myšlenka je, že se před implantací nakultivují kmenové buňky příjemce, kterými se následně umělý štěp osídlí. Materiál jim nabídne prostředí pro rozmnožení a vývoj cévní a kostní tkáně. Bude to tedy ten mezičlánek předchystaný pro efektivnější srůst kosti,“ vysvětlila Částková.

Hotovo by mělo být do dvou let. „Máme už prakticky vytipované některé použitelné materiály. Například hydroxyapatit nebo trikalciumfosfát. Jsou to výborné bioaktivní látky, které dokážou reagovat s organismem za vzniku nových tkání a prorůstání kostí,“ přiblížila Částková.