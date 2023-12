Sladkosti, olivový olej nebo třeba těstoviny. To vše pořídila redaktorka Deníku výrazně levněji jen pár kilometrů za českými hranicemi. Do Rakouska se vydala ve čtvrtek 30. listopadu na srovnávací nákup, aby zjistila, jak si na tom v porovnání s cenami potravin v zemi pod Alpami stojí Češi.

Extrémní cenový rozpor se objevil například v ceně olivového oleje. Tentýž olej Monini Classico se v české Bille prodával v množství půl litru za akční cenu 199,90. Litr v akci by tedy vyšel na 399,80 korun, což je při čtvrtečním kurzu v přepočtu 16,46 eur. V Rakousku by oproti tomu za plnou cenu stál 13,99 eur, což je 339,81 korun. Podle údajů uvedených na cenovce v Bille v Mikulově se pak dá odvodit, že litr by v plné ceně stál neuvěřitelných 559,80 korun, tedy 23,05 eur. Byl by tedy o více jak devět euro dražší než v Rakousku.

Podobně je tomu i s čokoládovou pomazánkou Nutella. V české Bille ji redakce pořídila o nižší gramáži než v rakouské. V tuzemsku ji řetězec prodával o šesti stech gramech, v Rakousku o sedmi stech. Přepočteno na kilogram by pak česká Nutella stála 264,83 korun, tedy 10,90 eur. V Rakousku by vyšla na pouhých 172,94 korun, což je 7,12 eur.