Napsala knihu o životě bobrů. Teď ji přeložila ukrajinským dětem. Podívejte se

/FOTO/ Když jí manžel popisoval ukrajinské děti, které na jižní Moravu často přijížděly pouze s několika základními věcmi napěchovanými v batůžcích, netušila, že bude za několik týdnů držet v ruce hotový překlad vlastní dětské knihy. „Největší popud jsem získala od manžela, který je cizineckým policistou. Popisoval, jak tam děti seděly a neměly ani co číst, protože nerozuměly češtině. To byl důvod, proč jsem se rozhodla svou knihu přeložit do ukrajinštiny,“ vypráví usměvavá spisovatelka Petra Santlerová.

Dobrodružství bobra Bédi si díky autorce dětských knih Petře Santlerové přečtou také ukrajinské děti. | Foto: Se souhlasem Petry Santlerové

Kniha Bobři jsou dobří!, určená především čtenářům do deseti let, popisuje na osmdesáti stránkách život bobrů nedaleko domu Santlerových v Malešovicích na Brněnsku. Příběhem zvířat provází bobr Béďa. „Vysvětluje, proč mlátí ocasem, jak žijí, co jedí a všechno okolo. Nové vydání teď vzniklo dvojjazyčně, jedna stránka je vždy v češtině a druhá v ukrajinštině. Děti se tak snadněji naučí česká slovíčka,“ popisuje knihu autorka. Součástí jsou také barevné ilustrace Marie Koželuhové, nově se Santlerová rozhodla vytvořit i dva speciální pracovní sešity v ukrajinštině. Zatímco první z nich navazuje na bobří knihu názvem Béďa kreslí, druhá nese název Zábava se Stelinkou. „Osm stovek výtisků jsme už minulý týden poslali rovnou z tiskárny čtyřem pobočkám Nadace Adra, pátou várku předáme osobně v sobotu v Divadle Husa na provázku. Knihy i pracovní sešity jsou zatím určené hlavně ukrajinským dětem prostřednictvím charity. Časem bychom je ale chtěli dostat na pulty knihkupectví nebo do knihoven,“ přiznává Santlerová. Psa v Líšni pokousalo jiné zvíře, majitelce se ztratilo z dohledu Akci se autorce povedlo uspořádat za minimální náklady, například v tiskárně zaplatili pouze za materiál. Kvůli nižšímu nákladu se však zatím na všechny potřebné děti zřejmě nedostane, elektronické verze se proto Santlerová rozhodla zpřístupnit Adře i ukrajinskému velvyslanectví. „Všichni věříme, že kniha a sešity zpříjemní dětem chvíle, odvedou pozornost od dění na Ukrajině a pomohou zvládnout mnohdy náročnou češtinu,“ doufá spisovatelka. K psaní se společně s dcerou Stelou odhodlaly v době první karantény kvůli koronavirové pandemii. „Vyprávěly jsme si různé vymyšlené příběhy a později se rozhodly je sepsat. Tak vznikla první kniha, Stelinka a kouzelné kamínky. Letos snad stihneme vydání dalších dvou, v předtisku je zatím kniha o lvu Alexovi jezdícím na kolečkových bruslích. Inspirací pro druhou, zaměřenou na vodnické prázdniny, se stala synova dobrodružství,“ prozrazuje zlehka obsah Petra Santlerová.