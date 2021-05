Venkovní prostory město jako zřizovatel školky poprvé opravil po jejím postavení v roce 1972. Záměr byla podpora pohybu a sportovního vyžití. "Zahrada už potřebovala nutné zásahy a opravy. Rozhodli jsme se, že našim dětem vybudujeme zahradu s množstvím sportovních prvků a bezpečným prostorem pro jejich dovádění," vysvětlil starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina.

Od podzimu loňského roku stavaři trávou prorostlý a štěrkem zasypaný povrch předláždili a nahradili jej gumovým granulátem. Opravili i rampy, opěrné zdi a vstupní schodiště. Na umělém povrchu si tak děti mohou hrát i po dešti. V případě nepříznivého počasí se schovají do dřevěného zastřešeného altánu. "Poslouží i jako výukový polytechnický prostor na vzdělávání. Máme zde ponky a děti vyrábí z přírodnin," popsala ředitelka Mateřské školy Husova Vladimíra Olivová.

Dvoumilionová oprava zahrnuje sportovní branky, koše a sítě na míčové sporty. Na ty částkou 350 tisíc korun přispěla Nadace ČEZ. "S Moravským Krumlovem spolupracujeme několik let. V minulosti jsme podpořili stavby a úpravy několika hřišť, vnitřních prostor moravskokrumlovského zámku, či obnovu naučné stezky Krumlovsko-rokytenské slepence," uvedla zástupkyně společnosti na jižní Moravě Jana Štefánková z Jaderné elektrárny Dukovany.

Nejoblíbenější atrakcí se ale podle ředitelky školky stala dráha pro odrážedla a koloběžky. "Děti jsou z toho nadšené. Konečně se na hřiště dostaly a je to zábava číslo jedna. Jsme rozdělení do skupinek, abychom dodrželi vládní nařízení. Někdo je v altánku, další skupinka jezdí osmičky na dráze a zbytek různě pobíhá s míčem, hází si na koš anebo zkouší hrát dětský fotbal a tenis," přiblížila Olivová. Na společné aktivity si děti počkají, až jim je umožní pandemická situace.

Zastupitelé Moravského Krumlova investují dvacet milionů do znovuotevření čtvrté mateřské školy v části města Polánka. "Po několika letech ji musíme obnovit, protože si zde lidi postavili domy a potřebují dát děti do školky," objasnil starosta Třetina. Fungovat bude od letošního září. V následujícím roce by se oprav mohla dočkat přírodní zahrada Mateřské školy Rakšice.

Miliony na opravy v sektoru školství dlouhodobě vymezují i ve Znojmě. Například v minulém roce vyhradili šestatřicet milionů korun. Za ně v létě spravili střechu a vyměnili kotle v Mateřské škole Přímětice, zrenovovali fasádu a schodiště v Mateřské škole Loucká nebo opravili sociální zařízení Mateřské školy MUDr. Jana Janského. Největší a nejdražší investice byla rekonstrukce sociálního zařízení, vnitřních prostor i vnějšího opláštění Základní školy Jubilejní park.

V letošních letních měsících v obnovách škol i školek plánují pokračovat. "Vždy se snažíme z rozpočtu dát každé mateřské i základní škole nějakou částku. Největší investicí je v tomto roce oprava sociálního zařízení v Základní škole Přímětice," zmínil místostarosta Znojma Jan Grois.