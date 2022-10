Svůj krok odůvodnili současnou realitou, která je likviduje, a to cenami vstupů, tedy především energií, plynu a potravin. „Nicméně, protože ještě stále nechceme rezignovat na to, co jsme vybudovali a na čem jsme sedm let neúnavně pracovali, a jsme životní optimisté, naši činnost v tuto chvíli pouze na omezenou dobu přerušujeme,“ uvedli manželé s tím, že touto dobou je topná sezona. Jak dodali, jejich životní optimismus dokládá skutečnost, že na malém městě rozběhli podnikání na úrovni á la carte-restaurace, kterou si uchovali do samotného konce.

Provoz tak chtějí obnovit, jakmile budou náklady únosné. „Moc jim přeju, ať po zimě znovu otevřou a daří se jim. Pan Westermair je velice šikovný kuchař. Byla by škoda, pokud by město přišlo o tuto vyhlášenou restauraci. Je ale pravda, že zvyšující se provozní náklady jsou především pro menší provozy likvidační. Platí to zvláště u gastronomie, kde se zdražují suroviny i rostou ceny energií, které jsou potřeba nejen pro samotné vaření, ale také například pro chlazení potravin,“ uvažovala třeba Zuzana Miškeříková.

Jak podotkla gastronomie je pro ni srdeční záležitostí, zvláště když ještě před několika lety byla provozní jiné hodonínské restaurace. Po jedné z covidových vln navíc skončila v centru města i vyhlášená italská restaurace. „Doufám, že neskončí další, a to především kvůli lidem z Hodonína a okolí, aby nemuseli jezdit za kvalitním jídlem třeba až do Brna. Tím spíš, když je Hodonín spíše nízkopříjmovým městem,“ myslí si Miškeříková.

Rodák z tirolského Kitzbühelu Ludwig Westermair se gastronomii věnuje desítky let a také rodinná restaurace v Hodoníně si proto zakládá na poctivém alpském Hausmannkost neboli domácí kuchyni. Rakouský kuchař navíc potěšil v minulosti svým uměním i celebrity, jako jsou bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger, britský herec Hugh Grant či bývalý světový šampion pilotující formuli F1 Niki Lauda.

Manželský pár se do Hodonína přestěhoval poté, co otec Jany Westermair onemocněl. A ona chtěla s péčí pomoci matce. Právě její nápad byla také přihláška do pořadu Ano, šéfe, kde hodonínskou restauraci Zdeněk Pohlreich ocenil třemi hvězdami, tedy nejvyšším hodnocením. Oběd připravený rakouským mistrem si pochvaloval také Zbyněk Němeček z blízkých Prušánek. „Jídlo bylo výborné. Myslím si, že jejich styl kuchyně bude Hodonínu chybět. Přál bych jim, aby opět otevřeli,“ dodal Němeček.

Podobně to vidí i Eva Broučková. „Ač mne to velmi mrzí, naprosto chápu situaci. Mám pár přátel ve stejném či příbuzném oboru a téměř všichni již začínají podobně uvažovat. Je velká škoda, že to první postihuje ty, kteří pracovali poctivě a nám ostatním přinášeli tolik dobrého. Ale někdy nastane čas, kdy je nutné popřemýšlet, aby člověk neohrozil své vlastní bytí a také zdraví. Pokusíme se s manželem stihnout ještě návštěvu, než zavřou. V každém případě budeme držet palce, aby tohle rozhodnutí nebylo konečné. Mám je moc ráda," uzavřela Broučková.