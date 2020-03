„Strážců máme v terénu hned několik. Oblast na severu okolo obce Rudice a okolo Macochy byla v pátek poměrně poklidná. Na parkovišti u propasti, které pojme obrovské množství aut, jich stálo zaparkovaných asi deset. Stejně tak i u Rudice,“ popsal zástupce vedoucího správy chráněné krajinné oblasti Antonín Tůma.

Opačná byla situace v lomu u Rudice. Tam strážci rozdávali dokonce i pokuty. „V pátek jsme tam zaznamenali skupinku asi osmi lidí. V sobotu si v lomu někteří dokonce rozdělali oheň. Do lomu vstoupili i přesto, že obec dokola umístila cedule se zákazem vstupu. Chodit tam je nelegální, jde přece jen stále o platný dobývací prostor,“ upozornil Tůma.

Strážci napočítali hned patnáct aut. „Z toho osmnáct lidí přímo v lomu,“ doplnil vedoucí týmu strážců Filip Chalupka.

Ten upozornil na poměrně hojný počet turistů a cyklistů v údolí u Kaprálova mlýna. „Zde jsme rozdali i dvě pokuty. A to za vjezd aut přímo do chráněné oblasti. Lidé vůbec parkují poměrně neukázněně, auta stojí různě chaoticky před vstupy do lesa a na okrajích cest. Mnohde jsme se nemohli ani vytočit,“ podotkl Chalupka.

V sobotu odpoledne se strážci přesunuli více na jih rezervace směrem k Brnu. „Obec Ochoz u Brna po poslední zkušenosti s nájezdem návštěvníků uzavřela parkoviště Na Hádku. V minulém týdnu tam parkovalo naráz i čtyřicet aut,“ řekl zástupce vedoucího správy oblasti.

Podle aktuálních informací zaparkovali turisté namísto uzavřeného parkoviště Na Hádku na lesní cestě ke Kaprálovu mlýnu. „Kolegové strážci tam napočítali na dvacet stojících aut,“ vyčíslil Tůma.

Jak podotkl, lidé musejí pochopit, že zásadní je se neshromažďovat na jednom místě. „Nikdo lidem pochopitelně nezakazuje ozdravné procházky na čerstvém vzduchu. Je ale potřeba, aby se návštěvníci rozptýlili, a pokud možno si nevybírali k procházkám známá místa. Mohou jít přece kamkoli,“ vyzval Tůma.

Zcela opačná byla sobotní situace na Pálavě. „Protože mě samotného zajímalo, jak jsou lidé ukáznění, vydal jsem se ráno na Děvín. K mému překvapení tam po ránu nebyl nikdo. Až k poledni se Pálava začala trošičku plnit. Oproti běžnému standardu teplých jarních dní zde však bylo možná až o osmdesát procent méně lidí než normálně,“ sdělil vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Kmet.

Lidé, které potkal, se chovali velice ukázněně. „Všichni měli roušky. A pokud ne, v okamžiku, kdy mě zahlédli, si ji nasadili. Nenarazil jsem ani na nikoho, kdo by porušoval pravidla chráněné oblasti,“ dodal Kmet.