Například hodonínská nemocnice nabízí novým uchazečům náborový příspěvek ve výši až tři sta tisíc korun s možností rozloženého čerpání. Určený je pro lékaře, a to i z řad čerstvých absolventů. Ti jej navíc v určité výši mohou čerpat už od posledního ročníku svého studia, tedy při stáži v nemocnici s navazující pracovní smlouvou.

Nemocnice na jihu Moravy poptávají zdravotní sestry. Místa mají i na odděleních

Právě na mladé nastupující lékaře náborovými příspěvky cílí také Nemocnice Kyjov. I tady si lékař může přijít na tři sta tisícovou částku. Kyjovská nemocnice nabízí náborové příspěvky v poloviční výši sto padesáti tisíc korun rovněž nelékařským zdravotnickým pracovníkům a na dvě stě tisícovou částku lékař může dosáhnout také v Břeclavi. Konkrétní pozice je však podle nich obtížné specifikovat.

„Náborové příspěvky jsou určené pro lékařské pozice v zájmu stabilizace personálního obsazení jednotlivých pracovišť. Příjemci jsou lékaři na odděleních, kde aktuálně řešíme jejich nedostatek,“ uvedla mluvčí Nemocnice Kyjov Veronika Hollerová.

Břišní kýlu operovali vyškovští lékaři speciální technikou jako první v kraji

Kromě peněžitého plnění nabízejí nemocnice zájemcům také další benefity. Mezi ty nejčastější, kterými uchazeče lákají, jsou takzvané služební byty. Zatímco blanenská nemocnice lékařům poskytuje pronájem malých městských bytů, břeclavská nemocnice má vlastní ubytovnu, do níž se zaměstnanec může přestěhovat i s celou rodinou.

„Zaměstnáváme mnoho zahraničních lékařů zejména ze Slovenska, pro které je to výhodné. Pokud máme volný byt, nabídneme jim jej. Mohou se do něj přestěhovat s celou rodinou a do budoucna si případně najít vlastní bydlení,“ sdělila mluvčí Nemocnice Břeclav Eliška Windová.

Služební byty v souboji o uchazeče přitom využívají i nemocnice, kde částky nedosahují stovek tisíc korun. Patří k nim právě i blanenská nemocnice. Finanční příspěvek tu nabízí pouze studentům, a to ve formě stipendijního programu. Stipendium se aktuálně vyplácí zdravotním sestrám a fyzioterapeutům v posledním ročníku studia, a to od února do června ve výši od pěti do deseti tisíc korun měsíčně.

Potíže i bolesti. Na nové klouby čekají lidé měsíce. V Kyjově rok, v Brně déle

Mnohé nemocnice však případné zájemce na náborové příspěvky nelákají. Jedná se převážně o brněnské nemocnice, kde se náborové příspěvky rozdávají nejméně. Podle mluvčího Fakultní nemocnice u svaté Anny Jiřího Erlebacha je fakultní nemocnice prestižním pracovištěm a věří, že je to zejména její zázemí a možnosti, kvůli kterým k nim mladí lékaři nastupují. Nouzi o lékaře však v Brně nemají ani ty nefakultní.

„Současný personální stav je stabilizovaný, nehledáme větší počet zaměstnanců. Nové zaměstnance lákáme hlavně na variabilní pracovní úvazky, dobrý kolektiv, přátelské a rodinné prostředí nemocnic,“ uvedla mluvčí Úrazové nemocnice v Brně a Nemocnice Milosrdných bratří Andrea Šromová.

Nežádoucí účinky po chemoterapii rakoviny prsu: výzkum z Brna mírní dopady léčby

Prestiž a velikost pracoviště může převážit nad penězi také podle Karolíny Kvíčalové, která ve Fakultní nemocnici u svaté Anny pracuje jako internistka. Sama by kvůli možnosti náborového příspěvku za prací do okresní nemocnice neodešla.

„Spíš jsme se museli snažit místo získat, než že by nás nějak lákali. Myslím, že to platí pro fakultní nemocnice obecně. Pracovních poměrů není mnoho a každý tu chce pracovat. Moje rozhodnutí, kam půjdu, bylo čistě podle akreditace, vědecké činnosti a zaměření. Náborový příspěvek by pro mě nebyl motivační. Volila bych vždy podle úrovně pracoviště. Peníze se službami dají navýšit vždycky,“ nechala se slyšet Kvíčalová.

Silnější než magnet na vrakovišti: v Brně mají novou magnetickou rezonanci

Jedinou brněnskou nemocnicí, která náborové příspěvky nabízí, je Psychiatrická nemocnice Brno. Lékařům se specializovanou způsobilostí v psychiatrii nabízí náborový příspěvek ve výši tři sta tisíc korun a možnost služebního bytu. Naopak jedinou nemocnicí v okresním městě, která náborové příspěvky nenabízí, je znojemská nemocnice.

„Náborové příspěvky pro lékaře v tuto chvíli nenabízíme, snažíme se – vedle naší široké nabídky benefitů pro zaměstnance obecně – nové lékaře zaujmout spektrem a šíří poskytovaných zdravotních služeb, kvalitním vzděláváním při specializační přípravě i poté," uvedla mluvčí Nemocnice Znojmo Petra Veselá.

OBRAZEM: Společné vítězství za pět set tisíc. Procházka předal šek onkologii

Náborové příspěvky v nemocnicích v Jihomoravském kraji

Brno:

Fakultní nemocnice Brno – NE

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – NE

Masarykův onkologický ústav v Brně – NE

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně – NE

Nemocnice Vazební věznice Brno – NE

Úrazová nemocnice v Brně – NE

Vojenská nemocnice Brno – NE

Psychiatrická nemocnice Brno – ANO

Okresní města:

Nemocnice Blansko – ANO

Nemocnice Břeclav – ANO

Nemocnice Hodonín – ANO

Nemocnice Vyškov – ANO

Nemocnice Znojmo – NE

Jiná města: