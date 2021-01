Show se tajně natáčela loni v létě v brněnském zážitkovém hotelu Anybody a v centru města. „Při natáčení si soutěžící Brno opravdu chválili, především místní kávu. Podle informací nizozemských médií vzrostl zájem o Brno, například v počtu kliků, obrovským způsobem," doplnila Novosadová.

Úvodní část dílu, který se vysílal v sobotu 16. ledna, se odehrává v brněnském hotelu Anybody. V několika pokojích natáčeli od rána do noci. „Štáb si s velkým předstihem vybral čtyři pokoje, v nichž měli soutěžící plnit úkoly. Tyto disciplíny vycházely z příběhů, které naše pokoje nabízí. Tvůrcům se tedy podařilo propojit koncepty hotelu Anybody a jejich reality show. Desítka účastníků do poslední chvíle nevěděla, kam je organizátoři vedou. Samotná soutěž byla strhující a odehrávala se v naprostém tichu, takže jsme i my v zákulisí byli napjatí úplně stejně jako diváci u obrazovek. Vše kolem soutěže jsme navíc museli držet v tajnosti,“ popsal spolumajitel hotelu Anybody Adam Vodička.

V Brně se odehrávala i část dalšího dílu série. Ten na obrazovkách Holanďané viděli minulou sobotu. „Při přípravě i samotném natáčení se projevila synergie mezi veřejným a soukromým sektorem, kterou se nám podařilo vybudovat a kterou dokážeme využít při prezentaci Brna. Zároveň je vidět, jak skvěle může podporovat cestovní ruch města a regionu aktivní činnost brněnské filmové kanceláře. Nyní připravujeme konkrétní strategii, jak proměnit enormní divácký zájem v reálné návštěvy Brna nizozemskými turisty hned, jak to epidemiologická situace dovolí,“ uvedla ředitelka turistického informačního centra Jana Janulíková.

Právě reality show Wie is de Mol významně ovlivňuje místa, kam nizozemští turisté vyráží na dovolenou. „Například série z Gruzie vysílaná v roce 2018 měla vliv na meziroční nárůst nizozemských turistů o 56 procent. Nizozemsko se v posledních letech objevuje mezi deseti top zdrojovými zeměmi, které míří na dovolenou do České republiky," dodala Novosadová.