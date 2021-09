Organizátoři studentského projektu chtějí v lidech vyvolat sebereflexi a přivést je k myšlenkám, jak omezit plýtvání. Jedničku lidé uvidí na náměstí Svobody po celý týden, do neděle 3. října. Po případné domluvě se zástupci Brna-středu tam může vydržet ještě o týden déle.

Na instalaci není žádný text. Je na ní pouze QR kód, pomocí něhož si lidé načtou video. „Chceme poukázat na to, jaké množství odpadu vzniká za pouhý jeden den," uvedl jeden z tvůrců projektu Vojtěch Toman.

Na její ocelovou kostru jsou připevněné obaly, které lidé vyhodili do uličních odpadkových košů v historickém centru. Jedná se třeba o plechovky od piva, PET lahve nebo krabice od džusů.

