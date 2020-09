Donedávna o jeho existenci neměli odborníci ani památkáři tušení. Byt, jehož vnitřní vybavení ze třicátých let minulého století se i po mnoha letech užívání nájemníky podařilo zachovat v perfektním stavu, objevil etnolog Michal Doležel.

Nachází se v domě na adrese Hlinky 46, celý objekt vlastní městská část Brno-střed. „Nyní se pracuje na přípravě dokumentace na obnovu bytu. Poté, co opravíme nutné věci, v něm do budoucna plánujeme pořádat třeba komorné umělecké akce pro méně návštěvníků," nastínil plány s bytem starosta Brna-středu Vojtěch Mencl.

Kromě uměleckých akcí se do bytu pravděpodobně lidé podívají i při komentovaných prohlídkách. „Domluvili jsme se se zástupci Brna-středu, že by nám dovolili byt zapojit třeba do některé z architektonických stezek, nebo že by nám jej na pár dní propůjčili pro prohlídky," uvedl náměstek brněnské primátorky Jiří Oliva.