Jak uvedl jihomoravský hejtman Jan Grolich, čím dřív projdou soupravy všemi testy, tím dřív nahradí ty desítky let staré. Jak jej doplnil radní pro dopravu Jiří Crha, vedení kraje chceme dostat lidi do veřejné dopravy. „Zpátky do vlaků, a to se díky moderním železničním jednotkám může podařit. O dalším nasazení nových krajských vlaků do provozu rozhodne Drážní úřad,“ řekl Crha.

Podle prezidenta regionu CZ/SK Škoda Group Tomáše Ignačáka, vlak vyhověl všem potřebným zkouškám požadovaných evropskou a národní legislativou. „Nasazení do zkušebního provozu je posledním testem a jedná se zejména o zkoušku vozidel v reálném provozu na infrastruktuře české železnice, která nelze simulovat v rámci standardních typových zkoušek. Po úspěšném absolvování zkušebního provozu tak zákazník obdrží nejen bezpečné vozidlo z pohledu cestujících a obsluhy, ale také vozidlo plně vyzkoušené a způsobilé do pravidelného provozu s maximální spolehlivostí,“ ujistil Ignačák.

Jak doplnila mluvčí Knotková, jako první kraj v České republice nakoupil vlastní vlaky právě Jihomoravský kraj. „Sedmatřicet elektrických železničních jednotek bude stát 6,651 miliardy korun bez DPH. Kraj na ně bude čerpat dotaci z Operačního programu Doprava Evropské unie ve výši 5,5 miliardy, dotace tedy pokryje přibližně pětaosmdesát procent ceny,“ dodala mluvčí.

Zdroj: Se souhlasem Jihomoravský kraj

Jde o jednatřicet čtyřvozových s 333 místy k sezení a šest dvouvozových jednotek se 146 míst k sezení s moderním evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS. Vlaky mají dosahovat rychlosti až 160 km/hod. „Prvním dopravcem, který bude jednotky provozovat, jsou České dráhy. Od prosince 2024 pak bude jednotky provozovat dopravce, který vzejde ze soutěže,“ doplnila Knotková.

Nové elektrické vlaky mají jezdit zejména na dvou páteřních linkách:



* S2 (Křenovice - Sokolnice - Brno - Blansko - Skalice nad Svitavou – Letovice)

* S3 (Níhov - Tišnov - Brno hl. n. - Vranovice - Šakvice - Hustopeče / Tišnov - Brno hl. n. - Židlochovice)



Dále mají jezdit i na linkách:

* S51 (Šakvice – Břeclav)

* částečně i S9 (Břeclav – Hodonín)