Lidé na jihu Moravy již přestali být ostražití, i když s návratem viru počítají. „Covid tu s námi bude, ale léto bez respirátorů a omezení jsme nejspíš přivítali všichni. Uvidíme, co přinesou další měsíce,“ podotkla například Marta Bartošková.

Nová vlna tak pomalu nastupuje zhruba o dva měsíce dříve než v předchozím roce. Loni se totiž počty nově nakažených ve stejném období pohybovaly kolem šedesáti případů týdně. Nárůst počtu nemocných je tak zhruba desetinásobný.

Podle přednosty Kliniky infekčních chorob Petra Husy se situace začíná jevit jako vážná. V plné síle by totiž covid mohl propuknout již v srpnu nebo září. Co do počtu nakažených by tak blížící se vlna mohla být rekordní, neboť v začínají převládat subvarianty covidu s označením BA.4 a BA.5. „O subvariantách viru víme, že jsou až desetkrát nakažlivější, což je velice alarmují zpráva,“ upozornil Petr Husa.

Na druhou stranu je stále řeč o subvariantách covidu s označením omikron, který podle dosavadních zkušeností není tak nebezpečný jako jeho předchůdci a projevy u většiny populace připomíná běžné respirační onemocnění. Vysoké počty nakažených tak nutně nemusí znamenat vysoké počty hospitalizovaných. „Zhoršující se situaci vnímáme a připravujeme nějaké nové věci ohledně očkování. Nicméně množství hospitalizovaných činí v celé republice nějakých sto padesát lidí. To není vysoké číslo. Skutečnost, že na podzim nějaká vlna přijde, však samozřejmě vnímáme všichni. Nikdo však zatím nedovede předpovědět, jak silná a velká bude, proto těžko činit konkrétní přípravné kroky,“ vysvětlil hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Ačkoli jsou převládající subvarianty více odolné vůči očkování a protilátkám navozeným předchozími onemocněními, je podle doktorů vakcinace stále nejúčinnější cestou, jak se proti onemocnění chránit. Lékaři proto doporučují očkování nejen třetí, ale i čtvrtou dávkou, aby obrana proti infekci byla co nejdříve a na co nejvyšší úrovni. „Stále platí, že očkování výrazně snižuje pravděpodobnost, že se nakažení dostanou s těžkou formou do nemocnice a na jednotky intenzivní péče. Už ve vlně, která byla vyvolaná mutací omikronu, bylo jasně vidět, že naprostá většina lidí, kteří k nám přichází, jsou lidé nedostatečně očkovaní, buď vůbec, nebo jen očkovaní dvěma dávkami,“ doplnil Husa