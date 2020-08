/MAPA NÁKAZY/ Počet lidí v Jihomoravském kraji, kteří se od začátku pandemie koronaviru nakazili nemocí Covid-19, se k pátku přehoupl přes tisícovku. Za poslední týden hygienici odhalili 112 nových případů. Jde sice o číslo menší než v minulém týdnu, stále jde ale oproti červencové situaci o skokový nárůst.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

I nadále platí to, na co už jihomoravští hygienici upozorňovali v předchozích týdnech. Nejvíce nově nakažených je mezi mladými lidmi ve věku od 25 do 34 let. „Jde zejména o mladé zaměstnance nadnárodních společností a vysokých škol v Brně a jejich kamarády. Dalšími jsou lidé, kteří byli v několikadenním kontaktu na firemních akcí. Přibývá případů ve spojitosti s pobytem v zahraničí. Třeba šestnáct případů je ve spojení s pobytem v Chorvarsku, sedm v Ukrajině," uvedla Renata Ciupek z jihomoravské krajské hygienické stanice. Téměř šest set lidí je v kraji aktuálně v karanténě.