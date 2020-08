Nová okružní křižovatka vznikne v Rajhradě na Brněnsku na křížení silnic u tamního městského úřadu. „Na vedlejší silnici se tvoří velké kolony, téměř není možné vjet na průtahovou silnici II/425. Očekáváme, že díky okružní křižovatce bude doprava plynulejší,“ sdělil starosta František Ondráček. Blízko křižovatky je supermarket Tesco.

K náročnějším stavbám patří také rekonstrukce Boršovské ulice u silnice I/54 v Kyjově na Hodonínsku. „Je to frekventovaná trasa na Koryčany a Bučovice. Její oprava je víc než nutná. Zajistí lepší komfort řidičům a především obyvatelům místní části Boršov,“ konstatoval starosta František Lukl.

Stavby plánují silničáři zahájit ještě letos. Snadnější chtějí tento rok i dokončit. „Opravíme třeba Rakšickou ulici v Moravském Krumlově na Znojemsku, pokračujeme se čtvrtou etapou oprav silnice od Štítarů na Znojemsku k hranicím kraje nebo zrekonstruujeme most ve Velkých Němčicích na Břeclavsku,“ vyzdvihl náměstek hejtmana Roman Hanák.

ZPEVNÍ SVAH

Silničáři plánují využít peníze také na opravy škod po bleskových povodních. Zpevní svah po sesuvu půdy na silnici mezi Vřesovicemi na Hodonínsku a Koryčany. „Očekáváme náklady necelé tři miliony korun,“ vyčíslil Hanák.

Seznam akcí:

• II/381 Velké Němčice, most 381-006

• II/395 Dolní Kounice, most 395-006

• III/39517 Bratčice, most 39517-1 přes Lejtnu

• III/39513 Syrovice, most 39513-2

• III/40834 Vrbovec, most 40834-3

• III/37913 Drásov, most 37913-3 přes Lubě

• III/0502 Němčany, most 0502-2

• II/418 Otnice, most 418-008

• II/432 Kyjov Boršovská - křižovatka s I/54

• III/37363 Ostrov u Macochy 3.stavba

• II/425,III/41617 Rajhrad, okružní křižovatka

• III/4176 Prace průtah 2.stavba, II. etapa

• II/425 Starovičky-Rakvice - Břeclav, SO 106

• II/416 Újezd u Brna - Žatčany

• II/428 Ivanovice - Drysice

• III/37915 Brno, Seifertova

• II/408 hranice kraje - Štítary 1.etapa

• II/408 hranice kraje - Štítary 4.etapa

• Hrušovany nad Jevišovkou, želelezniční stanice, přestupní uzel IDS JMK

• III/3963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická

• III/39919 Výrovice

• III/0478 Letonice - I/50

• II/416 Pohořelice, okružní křižovatka

• III/37928 Nemojany - Pístovice

• III/36210 Křtěnov - Lhota u Olešnice

• III/43230 Vřesovice - Koryčany, sanace sesuvu