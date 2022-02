Brněnský rodák vystoupí 9. února před brněnským publikem v centru Semilasso v Brně. Za téměř třicet let navštívil všechny kontinenty světa. „Připravil jsem celoplanetární pořad, který reflektuje můj cestovatelský život. Posluchačům představuji témata, která nejsou běžně ve veřejném prostoru otevírána, zejména mezilidské vztahy, ochrana fauny a flóry a všechno co k tomu cestování patří,“ vypráví Brňan.

Před květnovou výpravou na Sibiř ještě navštíví různé evropské i exotické země. Rád fotí přírodu i domorodce. Fotografiemi poté inspiruje lidi k poznávání. „V únoru se chystám na Zanzibar, pak budu v Norsku, v Dominikánské republice, na Velikonočním ostrově, na Islandu, na plavbě na Špicberky a pak teprve pojedu na Bajkal. Cestování je můj koníček, ze kterého jsem si udělal zaměstnání,“ říká fotograf.

Na šestitýdenní výpravu k Bajkalu vyrazí z Brna ruským vozem poslední týden v květnu. Ladu Niva 4x4 vlastní rok. Za hranice České republiky s ní zatím nevyjel. „Je to nové auto. Jeho plášť se neměnil více jak pětačtyřicet let, takže vypadá stejně jako ve filmu Návštěvníci. Uvnitř už má přece jenom modernější vybavení jako vyhřívaná sedadla, klimatizaci či elektrická okénka,“ popisuje muž.

Jako spolucestujícího bere na výpravu kamaráda Petra Komarovského. „Je to jeho i můj sen. Chceme lépe poznat Sibiř, představit lidem její jedinečnost, různorodost a možnosti pro poznávání. Plánujeme hodně fotit. Snímky postupně dáme na sociální sítě. Vznikne z toho pořad a pravděpodobně i kniha,“ svěřuje se cestovatel.

Jednou ze zastávek z Brna bude ruské Togliatti. „Ve městě, kde se lady vyrábí, uděláme generálku auta a pak budeme pokračovat k Bajkalu,“ říká cestovatel.

Ubytování vždy řeší až na místě. V autě pravděpodobně spát nebude. „Ubytování nikdy neřeším předem. Všude ve světě tyto věci fungují, tak budou fungovat i na východě,“ tvrdí dobrodruh.

Součástí letní expedice je i zimní návštěva zamrzlého jezera. Tentokrát letecký výlet plánuje fotograf na prosinec letošního roku. „Do portfolia pořízených snímků chci přidat snímky z Bajkalu a Sibiře v zimě. Nejlepší fotky jsou ze zamrzlého jezera, když je vymetený sníh na tom ledu. To je skvost největší,“ rozplývá se fotograf.

Nejoblíbenějším místem na planetě je pro brněnského rodáka Antarktida, kterou navštívil třikrát. „Je to nejizolovanější místo na světě, které není permanentně osídleno člověkem. Je to takový ráj světa, kde má člověk velmi blízko k místní fauně. Zvířata tam nemají geneticky zakódováno, že je vraždíme, takže se nás nebojí. Je to odloučené místo s drsným počasím, ale neporušené člověkem, proto se mi tam tolik líbí,“ svěřuje se milovník polární oblasti.

Sedmadvacetkrát navštívil Island. Podle obdivovatele přírodních krás je to nejfotogeničtější místo na zemi. „Ostrov je tvarově i barevně bohatý, ovlivněný různými geotermálními a vulkanickými energiemi. Jsou tam neopakovatelné scenérie, které neuvidíte nikde jinde na světě. Nedávno jsem o Islandu vydal knihu,“ doplňuje obdivovatel.

Čtenářům vzkazuje, ať si hlavně užívají svobodu. „Oslavujte osobní i obecnou svobodu. Je taková, jakou jsme nikdy neměli a buďme k sobě vstřícnější,“ přeje Brňan.