Nese název Zbav nás od zlého a čtenáře zavede na jihomoravskou vesnici padesátých let minulého století. „Název jako bych vybírala právě pro tuto nelehkou dobu. Pravda je ale taková, že je tento příběh volným pokračováním románu Odpusť nám jejich viny, který vyšel asi před patnácti lety. Působil jako drsná báseň odehrávající se v dramatických časech války a zobrazoval příběh valašské rodiny osídlující jižní Moravu po odsunu německého obyvatelstva,“ připomíná Fojtová.

„Viníkem“ toho, že spisovatelka svůj nový román vztahuje k poválečným událostem, je historik Emil Kordiovský. „Doporučil mi, abych v líčení osudů novoosídlenců pokračovala, že mám jejich příběhy dobře rozehrané. A následná padesátá léta se vlastně ukázala neméně dramatická. Každé závažné téma musí svým způsobem uzrát, takže se v mé mysli sice usadilo, ale mezitím jsem napsala určitě nejméně patnáct knih různých žánrů,“ usmívá se autorka.

Knihou Zbav nás od zlého Fojtová, jak sama říká, splácí svůj dluh vůči čtenářům. „Mám ráda velké příběhy i jako čtenářka a téma padesátých let rozhodně v naší historii velkým tématem je. Také se mě čtenáři na besedách často ptali na další osudy postav románu Odpusť nám jejich viny. A v neposlední řadě platí, že si má člověk historii neustále připomínat a předávat svoji paměť mladším generacím. Mladí by měli vědět, že jejich prarodiče či rodiče neměli právě ustláno na růžích a právem si zaslouží úctu a obdiv,“ vyzdvihuje Fojtová, která na nejnovější knize pracovala asi rok.

Zbav nás od zlého zavede čtenáře do padesátých let minulého století, kdy počáteční euforie nových osídlenců opadla. „Zůstala tehdy jen tvrdá realita, která vždycky nesmlouvavě odhaluje lidské charaktery. V dobrém i špatném světle. A tak vznikl příběh zrady, pomsty i přátelství, neboť jak známo, všechno dobro i zlo pochází od lidí,“ vypráví spisovatelka.

Předobrazem knihy se stala skutečná událost, která potkala rodinu spolužáka autorky. „Samotný příběh by byl tak na dvě stránky, a bylo na mně jako na spisovatelce, abych ho rozehrála a přibrala si i další postavy a popsala jejich životní osudy. Tak se v malebné jihomoravské vesnici odvíjí příběhy bývalého četníka Karla Bartoše, dívky Kateřiny, sedláka Martina Buriana, Vincka a Jarého a mnoha dalších. Ale objeví se i škodné v postavách Pavla Kuny, donašeče, práskače a ke všemu ještě pijana, a sukničkáře a okresního tajemníka Grepla. Ale víc odhalovat asi v této chvíli nemá smysl,“ láká tajemně Fojtová.

Zatímco některé zásadní skutečnosti musela dohledávat v kronikách, jiné události jí vyvstaly z paměti z vlastního dětství. „Byly to spíše pocitové záležitosti. Pamatuji si, jak k nám chodili pánové a hučeli do rodičů, aby vstoupili do družstva. Tatínek potom po jejich odchodu nadával, maminka plakala a my děti jsme se krčily a nevěděly, co se vlastně děje. A jenom doufám, že právě tyto dětské vzpomínky mi pomohly dokreslit ponurou atmosféru padesátých let. Člověk často ani netuší, co všechno má v paměti uložené, ale někdy se to hodí. Jako právě v tomto případě,“ říká autorka.

Knížka je k dostání na internetu, v knihovnách i knihkupectvích, jakmile opět otevřou.