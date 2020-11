„Je radost se na tom podílet. Smutnější je, že k tomu vedl čtyřletý proces soudů,“ říká ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Kdo je David Fiala?



* Je mu šestačtyřicet let. Má dvě děti. S rodinou žije v Hrušovanech nad Jevišovkou.



* Vystudoval obor obchodně právní vztahy v Praze.



* Od roku 2015 je ředitelem brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic.



* Ve volném čase rád hraje tenis nebo golf. Je fanouškem všech sportů, kde hrají Češi.

Máte už konkrétní termín, kdy zprůjezdníte nový most přes Nové Mlýny u Pasohlávek na Brněnsku?

Přesnému datu bych se nyní raději vyhnul, ale bude to určitě letos v prosinci. Jdeme do finále. Chybí nám tam položit živice, svodidla, zábradlí. Už se připravuje rozebírání věžových jeřábů.

Co bylo na stavbě nejnáročnější?

Hráz je vlastně naše komunikace první třídy plus ptačí rezervace. Dělníci montovali mimo staveniště, části se komplikovaně navážely. Část prací byla pod vodou. Betony tam nebyly ve stavu, v jakém jsme čekali. Potápěči dělali spoustu věcí po hmatu do doby, než se voda vyčerpala.

Od jara je místo pro řidiče uzavřené a využívají objízdné trasy. Překvapilo vás, kolik peněz už jste museli dát na opravu objížděk, které jsou ve špatném stavu?

Počítali jsme s desítkami milionů korun. Nyní na to máme kolem čtyřiceti milionů. Evidujeme stav, který byl před zahájením opravy. Naší povinností je vrátit silnice do původního stavu. Určitě se tomu nebudeme vyhýbat. Ale uzavírka třeba v Dolních Dunajovicích a jinde, kde aktivně vystupují proti D52, ukázala, jak je D52 potřebná.

Myslíte tím silný provoz i v době omezení kvůli koronavirové pandemii?

Překvapilo mě, kolik lidí se v létě vypravilo tou cestou, přestože jeli k moři. Stálo jim zato jet přes provizorní mosty, místo aby se vydali po D2 komfortněji o osm euro dráž.

Právě stavba dálnice D52 se dlouhodobě táhne a nyní to vypadá na další zdržení, protože soud vám zrušil územní rozhodnutí na obchvat Mikulova.

Podali jsme kasační stížnost. Všechno záleží na lhůtě, v níž rozhodne Nejvyšší správní soud. Ztratili jsme výhodu, kterou jsme u této části měli. V těchto dnech jsme chtěli žádat o stavební povolení. Všechna územní řízení, která vedeme k D52, jsou na tom nyní lépe, než obchvat Mikulova.

Pomáhají vám v přípravách tak významných staveb změny zákona?

Když vezmu D52, tak ještě před čtyřmi lety, když bych neměl pravomocné územní rozhodnutí, nemohl bych malovat dokumentaci pro stavební povolení.

Jak pokračuje příprava obchvatu Břeclavi?

Máme hotová kompenzační opatření. Chodíme tam na kontroly, občas i Miroslav Patrik z Dětí Země. Jsme překvapení, jak rychle příroda adaptovala některé biotopy. Byl jsem tam na začátku letních prázdnin a z tůně, kde loni byla zemina, je dneska vyrostlý rákos a skáčou tam žáby. Je radost se na tom podílet a vidět to v praxi. Smutnější je, že k tomu vedl čtyřletý proces soudů právě s Dětmi Země.

Kdy začne stavba?

Připravujeme dokumentaci pro stavební povolení. Rok 2023 je reálný. I když tam máme majetkový spor. Velmi aktivně v něm vystupuje starosta Břeclavi Svatopluk Pěček. Snaží se nás s nadací Lichtenštejnů dát dohromady. Měli jsme úvodní schůzky. Hledáme řešení, které neohrozí výstavbu.

Nedávno jste podepsali smlouvu s firmou na druhou etapu brněnského velkého městského okruhu Žabovřeská. O půl roku tam ale máte skluz, kvůli opakování soutěže.

Chtěli jsme začít v dubnu nebo květnu, odstartujeme koncem listopadu nebo začátkem prosince. V lednu chce firma začít s pracemi souvisejícími s tunelem. Začne výluka tramvaje linky 1. Je otázka, kolik by se toho bez prodlevy stihlo, protože provoz tramvaje šel vyloučit teprve od září.

Součástí stavby bude i ražba tunelu pro tramvaje do skály. Je to nejnáročnější část prací?

Bude to asi o málo jednodušší, než byly Dobrovského tunely. Ale situace je prostorově komplikovanější. Je to v úzkém údolí, kde máte řeku a zachováváte provoz jedna plus jedna po celou dobu stavby.

Na D1 u Brna řidiči vyhlížejí rozšíření na šestipruh. Máte pro ně dobrou zprávu?

Chceme na první úsek, který je v části problematického mostu, na jaře zahájit výběrové řízení. Museli jsme reagovat na špatný stavební stav mostu. Počítáme, že ho sneseme a postavíme nový. V prosinci k tomu chceme mít dokumentaci, abychom nejpozději se začátkem stavební sezony 2022 začali stavět.

Provizorní rozšíření tedy právě kvůli špatnému stavu mostu není možné?

Prověřovali jsme to. Vycházeli jsme z fyzických zatěžovacích zkoušek, vedli jsme jednání s policisty. Dokázali jsme si to představit, ovšem udělali jsme mimořádnou mostní prohlídku, která řekla, že by stálo za to se na něj stavebně podívat a naopak mu nepřitěžovat.

Jaké máte priority pro nejbližší období?

Do konce roku plánujeme zahájení soutěže na na mimoúrovňové křížení D46 Drysice, což je stavba za dvě stě milionů korun, na dvě okružní křižovatky ve Veselí nad Moravou i na brněnský most Otakara Ševčíka, kde budou náklady zhruba čtyři sta milionů. A taky budeme zahajovat soutěž na nový úsek na I/53 Znojmo Lechovice asi za šest set milionů. Čeká nás spousta práce.