Velkou modrou kostku, tedy hlavní cenu celorepublikové soutěže získala Městská hala Modřice od Atelier bod architekti. Pětičlenná mezinárodní porota ji vybrala ze 177 prací. „Hodí se mezi okolní stavby, je velmi elegantní a střídmá,“ řekla předsedkyně poroty Fokke Moerel.

Halu nechali postavit zástupci města. „Vypsali jsme architektonickou soutěž, protože tak se nejlépe vyberou kvalitní projektanti a dobrá stavba. Teď jsme nadšení. Už máme vypsanou novou soutěž na rekonstrukci památkově chráněného domu na náměstí," uvedla místostarostka Modřic Hana Chybíková.

V kategorii novostavba letos porotci ocenili Kostel Blahoslavené Marie Restituty v Brně na Lesné. Ocenění za interiér dostala Enotéka znojemských vín. „Tento projekt potvrzuje, že tam, kde se podaří hranice mezi interiérem a architekturou rozbít a nebo v tomto případě rozpustit, může vzniknout opravdu výjimečná kvalita," ocenila porotkyně Tanja Buijs-Vítková. Cenu za rodinný dům pak získal dům v údolí Dyje ve Znojmě.

Projekty do soutěže přihlašují architekti elektronicky, odborná porota pak digitálně vybere nejlepší z nich do druhého kole. Aby vybrali absolutního vítěze, jedou si obvykle stavby prohlédnout do Česka. „Letos se kvůli pandemii nepřijeli podívat, rozhodovali podle videí, fotografií, výkresů a popisů staveb. Povinností porotců je v podstatě jen vybrat hlavní cenu. Pokud ale cítí, mohou vybrat i další oceněné z daných kategorií,“ popsal předseda České komory architektů Oleg Haman. Letos porotci udělili devět cen a tři čestná uznání.

Ocenění

Grand Prix Architektury: Sportovní hala Modřice

Kateorie novostavba: Kostel Blahoslavené Marie Restituty v Brně na Lesné

Kategorie rodinný dům: rodinný dům v údolí Dyje ve Znojmě

Kategorie interiée: Enotéka znojemských vín