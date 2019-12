OBRAZEM: Kytary vyráběl ilegálně, teď na ně hrají Scorpions i Koller

Velké Němčice - Je to působivý okamžik, František Furch otevírá skleněnou vitrínu a bere do rukou svou první kytaru, kterou vyrobil před zhruba čtyřiceti lety doma v garáži. Zabrnká na ni. „Potřebuje naladit," usmívá se. Jak sám říká, nenapadlo by ho tehdy, do jak velkých rozměrů se jeho kytarové nadšení rozvine.

Z ilegální garáže až na americký trh vybudoval firmu na výrobu kytar František Furch z Velkých Němčic. Na snímku se synem Petrem (vpravo) hrají na první vyrobené banjo a kytaru. | Foto: Deník / Dagmar Sedláčková