Rota ve Vranově

Jednotky 5. roty horského pluku 137Zdroj: se svolením Jana Lakosila

Pochodová skupina Wehrmachtu v okolí zámku Vranov nad Dyjí. Jak popisuje svobodník Strassl, v neděli 9. října dosáhli hranice Československa v devět ráno, na překročení linie museli počkat kvůli dohodě do desíti. „Cesta do Vranova klesá dolů po svahu údolí, vlevo na svahu stojí velmi blízko jeden bunkr… Při pohledu se mi honí hlavou další myšlenky: Jaké by to bylo, pokud bychom za opačné situace stáli před takovým bunkrem, už by mnoho z nás nebylo?“

Pochodová skupina Wehrmachtu v okolí zámku Vranov nad Dyjí. Jednotky 5. roty horského pluku 137 údajně vítali jásající lidé na zámku i v městečku. Z Vranova se vydali nahoru cestou k přehradě, na tehdejší evropské poměry obrovské. „Jde fáma, že ji Češi v případě války chtěli odstřelit,“ zmiňuje Strassl.