Několik příchozích do kontaktního centra se svěřilo tamnímu vedoucímu Vojtěchu Dvořákovi, že na nádraží bylo po příjezdu Romů málo místa, a neměli si kam sednout. Spousta z nich proto odešla například právě do centra. „Je u nás teď spousta lidí, běžně asi čtyřicet až padesát v průběhu celého dne,“ řekl Dvořák. Oproti loňskému a předloňskému létu jde podle něj o nárůst.

Souvislost s provozem centra vidí v úbytku bezdomovců u hlavního nádraží také městská policie. „Situace se zlepšuje postupně už asi dva roky, kdy bylo centrum otevřeno,“ potvrdil mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Hlídky mezi ukrajinskými Romy a českými bezdomovci před hlavním nádražím pomyslnou rivalitu nezaznamenaly. „Velká část mladých bezdomovců nestojí o pomoc úřadů, odmítají pomoc strážníků, takže Ukrajince nebrali jako konkurenci například co se týče dávek,“ vysvětlil Ghanem. Dodal, že starší lidé bez střechy nad hlavou zase chtějí mít především klid a vyhýbají se jakýmkoliv konfliktům.

Přímo v budově nádraží podle jejích správců problém s bezdomovci není. Může za to především to, že se budova v noci zavírá kvůli úklidu a lidé bez domova ví, že by se museli přesouvat z místa na místo. „Naproti tomu ukrajinští Romové vždy na dvě hodiny odešli a potom se vrátili. Čeští bezdomovci dovnitř chodí jen v zimě, zkouší se dostat přes turnikety na toaletu a přeprat si například prádlo,“ vyjádřil se manažer společnosti Cushman & Wakefield, která zajišťuje správu budov hlavního nádraží, Daniel Štys.

Podle strážníků se část bezdomovců přesunula například do Josefské ulice nebo na Mendlovo náměstí. Kontaktní centrum ve Vlhké ulici se specializuje především na lidi ohrožené závislostí. Služby tam poskytují po celý týden, od ranních hodin až do večera. Raritou je program kontrolovaného pití, kdy pracovníci centra nezakazují bezdomovcům požít alkohol, ale pomáhají jim v jeho zvládání. Ideálním pokračováním by pak měl být přechod do protialkoholní léčebny.