Nerada o tom mluvím. Jestli je zdraví předmětem veřejné diskuse, není to pro mě příjemné, ale souvisí to s funkcí. Jsou to zdravotní důvody, které musím řešit. Vyžádají nějakou dobu rekonvalescence. A na ministerstvu nejde, aby tak dlouho ministr chyběl. Je sice obvyklé, že někdo vede resorty dva po dobu nepřítomnosti ministra. Ale víte, jaké to bylo, když vedl dva resorty pan Havlíček. To ale považuji za velmi nezodpovědné. Nechtěla jsem se na tak dlouhou dobu do této nepříjemné situace dostat, a proto jsem zvolila ukončení.

A co jste nedotáhla?

Jsem přesvědčená, že v tom bude pokračovat můj nástupce, a to je komunitní energetika a legislativa pro ni. Nedělá ji sice přímo naše ministerstvo, ale resort průmyslu a obchodu, ale my už jsme vypsali dotační programy na podporu komunitní energetiky pro obce. Teď se čeká na ukotvení v legislativě, aby obce mohly i na toto žádat.

Můžete přiblížit ještě nějakou novinku, kterou jste připravovali pro obce?

Připravili jsme programy pro nákupy elektroaut, pro obce nebo příspěvkové organizace, aby mohly snížit náročnosti a své vazby na fosilní paliva. A doufám, že bude vyhlášena nová zelená úsporám light. Bude to velmi jednoduchý program pro zateplení a výměnu oken, kotlů a umístění obnovitelných zdrojů i jednotlivě, bez velkého projektu, nemusí to být na základě smlouvy s dodavatelem, budou si to moct dělat občané i sami.

Příprava na volby. Hubáčková skončí, kdo ji za Hodonínsko v Senátu nahradí?

A jednorázové plasty…

Ty se podařilo dotáhnout. S tím jsme i rozjeli debatu o možném zálohování PETlahví. Ještě jsme rozjeli debatu o novém plánu odpadového hospodářství, to všechno spolu s obcemi. Velmi dobře jsme začali i spolupráci s Ukrajinou. Sepsali jsme memorandum s ministerstvem životního prostředí Ukrajiny a už pracujeme na dvou společných projektech. Jak žádají o vstup do EU, tak musí předělat svou legislativu. Už máme zaměstnané dvě Ukrajinky, které pomáhají ukrajinskému životnímu prostředí, jejich ministerstvu s legislativou o vodě a o integrovaném povolování.

Vaším tématem byla už v senátní kampani voda. Na co byste v této oblasti upozornila?

Vypsali jsme další dotační program na vodu. Protože jsem si vědomá, že obce v této energetické krizi na tom nejsou úplně dobře. Program na podporu výstavby vodovodů a čistíren odpadních vod i kanalizací jsme doplnili možností vzít si nízkoúročenou půjčku pro vlastní podíl.

A programy na fotovoltaiku a tepelná čerpadla?

Tady máme ohromné kvantum přijatých žádostí. Pokud máte zájem o číslo, tak jen za první polovinu letošního roku máme pětinásobně více žádostí než za celý minulý rok. Například na fotovoltaiku to bylo více osmnáct tisíc žádostí.

A když přejdeme na Hodonínsko, tam se vám podařilo prosadit co?

Z mého regionu jsme tady měli žádost o prodloužení stanoviska EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí) pro těžbu štěrku, a tu jsme zamítli. A měli jsme tu žádost o prodloužení stanoviska EIA pro stavbu D55, která už je u Moravského Písku, tak to jsme prodloužili. Taky jsme posunuli komunikaci Brno – Vídeň, kde jsme vydávali stanovisko.

Senátorka Hubáčková dostala nabídku, aby vedla životní prostředí

Co vás naopak mrzí?

Mrzí mě, že všechno bylo moc hektické a nebyl čas úplně všechno dobře projednat. To je například vyhlášení národního parku Křivoklátsko. Množství krizových situací mi neumožnilo být tak často v regionu, jak by si tady tento záměr zasluhoval.

Když jsem s vámi vedl rozhovor při nástupu do funkce ministryně, tak jste byla poměrně nadšená pro Green deal. Bylo při prosazování hodně klacků pro nohama?

Ano, bylo. Bylo těžké to udržel. Ale jsem tím, kdo podporuje Zelenou dohodu (soubor politických iniciativ EK, které vedou mimo jiné ke snížení emise skleníkových plynů – pozn. red.). Děláme to, aplikujeme, ale nemůže to být za každou cenu. Proto jsme vypracovali mnoho dotační programů, proto jsme i dali výjimky pro znečištění ovzduší na dva roky. Dělali jsme kroky tak, aby neměly velký dopad na sociálně ekonomické oblasti situace rodin. Například díky nové zelené úspoře light si lidi sníží energetickou náročnost zateplením a podobně. Takže zůstávám příznivcem Zelené dohody, ale samozřejmě nejsem žádný fanatik. S ohledem na ekonomickou situaci rodin zvolňujeme. Budeme doufat, že se situace během dvou let vyvine tak, abychom mohli rozhodnout jít dál.

Když se vrátím do vlády. Jak komfortní pro vás byla pozice nestraničky. Měla jste větší zastání od KDU, než jste čekala, nebo to bylo naopak volnější?

Na rozdíl od Poslanecké sněmovny, kde jsem ze způsobu projednávání byla hodně zklamaná, hodně zaskočená z toho negativismu a zdržování některých legislativ. To se ale nedá srovnat s jednáním ve vládě, kde to bylo velmi věcné, konstruktivní. Pan premiér vede jednání směrem dobře se dohodnout ve prospěch našich občanů. Stranickost se tam ztrácela a nehrála až takovou roli. Navíc KDU mě ke svým jednáním zvala pravidelně.

Jak vyletí cena tepla příští rok: Nevíme, zní z kotelen na Hodonínsku

Vzpomenete si ještě na nějaký negativní aspekt z působení ve vládě?

Možná, ze začátku, když jsme podepsali smlouvu o Turówu, která je skutečně dobrá pro Českou republiku. Ale někdo z ní nepřesně a nebo úmyslně nepřesně informuje veřejnost s tím, že se tady zvednou stávky. Vysvětlovali jsme, o čem smlouva je. A ona není o tom, že jsme Polákům prodali vodu. To vůbec. Bylo ale dáno více prostoru těm, kteří ji chtěli hanět. Takže i reakce, které byly i formou protestů, mě překvapily, negativně.

Za týden vám končí mandát v Senátu, chystáte se pomoci lépe se s ním seznámit nastupující senátorce Evě Rajchmanové?

Když bude mít někdo zájem a bude se mě ptát, tak stoprocentně ráda předám své zkušenosti. S Evou, mou nástupkyní, úzce spolupracujeme už roky. Ještě když byla místostarostkou Dolních Bojanovic a já byla na krajském úřadě. Naše spolupráce pak dál intenzivně pokračuje a předpokládám, že bude pokračovat dál. Jen se trochu prohodí role. Už nyní spolu některé věci konzultujeme.

Kdo je Anna Hubáčková



Narodila se 6. září 1957, a celý život žije v Ratíškovicích. Vystudovala vodní hospodářství na Vysokém učení technickém v Brně a veřejnou správu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.



Dříve pracovala především jako vedoucí referátu životního prostředí na Okresním úřadě v Hodoníně a následně jako vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje.



Starostkou své rodné obce byla v letech 2014 – 2018 a od roku 2016 je senátorkou za Hodonínsko. Před dvěma lety byla zvolena zastupitelkou Jihomoravského kraje. Postupně se svých funkcí v obecní radě i v krajském zastupitelstvu vzdala. Od prosince minulého roku se totiž stala ministryní životního prostředí.



Je vdaná, má dva dospělé syny a tři vnoučata.



Je členkou sboru dobrovolných hasičů Ratíškovice, Old Skautu Ratíškovice a oddílu volejbalu v Ratíškovicích, kde se zaměřila na trénování mládeže.

V čem byste chtěla, aby na vás navázala?

V Senátu pokračují celostátní legislativní procesy. Jinak ale senátor sdílí radosti a bolesti svého regionu, a Eva je zná. Takže když se bude dál věnovat tématům, jako ochrana naší pitné vody, návratu vody do krajiny a sledovat výstavbu dálnice D55, tak jsem s nimi spokojená. A budeme na nich spolu spolupracovat.

Na závěr ještě jeden odlehčující dotaz. Stihnete o tomto víkendu hody u vás doma v Ratíškovicích?

Mám v plánu se zúčastnit. V neděli dopoledne chci jít na mši svatou v kroji. Doufám, že mi můj plán vyjde. Stárek je totiž z rodiny, takže ho chci v každém případě podpořit.

Kdy jste byla naposledy v kroji?

Jelikož letos nebyl krojový ples, tak jsem byla v kroji naposled loni na hody. Takže teď to bude rok, co jsem byla v kroji naposledy.