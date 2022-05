Ježek má ve vozovně v Medlánkách odhadnout rychlost pětadvacet kilometrů v hodině. A daří se mu to přesně bez minimální odchylky. „Znám tento typ tramvaje a člověk podle zvuku dokáže odhadnout danou rychlost. Budeme trénovat s více typy tramvají. Uvidíme, co nás pak v Německu na soutěži bude čekat, ale určitě žádná z brněnských tam nebude," říká řidič, který šoféruje tramvaj už deset let.