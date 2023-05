VIDEO: Vojáci na jihu Moravy testovali odvody. Podívejte se, jak to vypadalo

/FOTOGALERIE/ Odvody do armády ve čtvrtek nacvičovali vojáci z povolání, aktivní zálohy i členové vojenského velitelství na jihu Moravy. Rozsáhlý test se odehrával v Pohořelicích na Brněnsku. Cílem bylo zjištění, jak by odvody vypadaly v případě ohrožení České republiky. Událost ostře sledovala řada Jihomoravanů, a to zejména kvůli stále aktuální válce na Ukrajině.

Nácvik odvodního řízení do armády v Pohořelicích. | Video: Deník/Sabir Agalarov