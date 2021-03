Vyzkoušet si letní sporty, ve kterých ti nejlepší soutěží o olympijské medaile. Radovat se z úspěchů českých olympioniků přímo s nimi. Zprostředkovaně zažít atmosféru největšího sportovního svátku, kterým jsou hry pod pěti kruhy. Takové cíle má Olympijský festival v brněnských Pisárkách u příležitosti letní olympiády v japonském Tokiu.

Na jeho přípravě pracují představitelé Českého olympijského výboru. Chtějí navázat na úspěch premiérového Olympijského festivalu, který návštěvníci zažili na brněnském výstavišti při zimních hrách v jihokorejském Pchjongčchangu před třemi lety. Na něj zavítalo přes 150 tisíc lidí.

Místem festivalu se mají stát hlavně Pisárky. „Pro nás a sportovní svazy je teď nejdůležitější návrat dětí ke sportu. Společně s našimi partnery proto připravujeme Olympijské festivaly, kde si návštěvníci vyzkouší téměř tři desítky sportů. Věříme, že právě děti zde objeví svůj nový sport a vrátí se v září do oddílů, motivovaní úspěchy našich olympioniků v Tokiu," sdělila Veronika Linková z olympijského výboru.

Uskutečnění akce bude mimo jiné záležet na vývoji koronavirové situace a s ní spojených aktuálních opatřeních. „Nyní intenzivně pracujeme na různých organizačních scénářích, protože bezpečný průběh celé akce je pro nás zásadní," ujistila Linková.

Olympijský festival



Uskutečnit se má při příležitosti letní olympiády v japonském Tokiu.



Jeho uspořádání bude záležet na aktuální koronavirové situaci.



V Brně má být hlavně v areálu SKP Kometa, o víkendech i na přehradě.

Akci podporují představitelé Jihomoravského kraje. „Zapojíme se do ní. Aktuálně s olympijským výborem řešíme, jakou částkou přispějeme. Neformálně jsme se zavázali, že to rozhodneme do konce měsíce. Festival podpoříme minimálně čtyřmi miliony korun, ale doufám, že se podaří částku o dost navýšit,“ řekl hejtman Jan Grolich.

Zástupci města plánují na organizaci festivalu vyčlenit dvanáct a půl milionu korun. „V současné chvíli počítáme s tím, že se festival v Brně uskuteční. Jeho hlavní sídlo bude ve sportovním areálu SKP Kometa a částečně na přehradě. V prvně zmiňovaném areálu má vzniknout multifunkční prostor se sportovišti s profesionálními instruktory. Milovníci vodních sportů si o víkendech užijí na přehradě, kterou zaplní jachty, kánoe a paddleboardy,“ uvedl městský radní pro sport Jaroslav Suchý.

Uspořádání Olympijského festivalu považuje za dobrý nápad také už jistý účastník tokijské olympiády, dráhový cyklisty brněnské Dukly, Tomáš Bábek. „Pokud to má být venkovní akce a veškerá opatření se správně dodrží, nevidím důvod, proč by se nemohla konat. Stávají se z nás asociálové, například tady v Bulharsku vidím, že to jde a funguje, jak to dělají a omezení tady nejsou tak striktní. Myslím si, že pokud se situace zlepší, bylo by určitě příjemné festival uspořádat a něco lidem taky dát, nejen je pořád zavírat doma," okomentoval Bábek, který je momentálně na tréninkovém kempu v bulharském Plovdivu.

Letní Olympijský festival si nenechá ujít třeba Brňan Martin Maduda. „Rád bych si vyzkoušel například silniční cyklistiku, plavání nebo vodní pólo. Myslím si, že tam bude i skvělá atmosféra a zážitek ze sledování bude daleko větší než doma u televize. Pokud by byla možnost, rád vypomůžu i jako dobrovolník,“ poznamenal.

Kampaň právě na nábor dobrovolníků tento týden spustili zástupci olympijského výboru na webu festivalu. „Do Brna jich hledáme několik stovek a každý dostane mimo jiné speciální olympijské oblečení. Připravujeme i příměstské tábory pro děti, jejichž prodej odstartujeme na konci března. Věříme, že stejně jako olympiáda v Tokiu budou i Olympijské festivaly symbolem návratu do aktivního života," shrnula Linková.

OLDŘICH HALUZA

BARBORA PEŠTÁLOVÁ

JAROSLAV KÁRA