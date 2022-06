Kompletních oprav doznají také šatny a kiosky. Rozšíření se dočká i parkoviště. „Počítáme s navýšením počtu návštěvníků. Chceme, aby plovárna byla jako kdysi magnetem pro lidi z blízkého i vzdáleného okolí. Naším cílem je pěkné a energeticky efektivní koupaliště,“ shrnul místostarosta.

Stavební povolení mají Břeclavští získat do konce letošního června. Současně s tím pracují i na prováděcí dokumentaci. Začít s rekonstrukcí by chtěli už v příštím roce. Tedy pokud se jim podaří dosáhnout na dotace. Ty však zatím vypsané nejsou. Na podzim se navíc konají komunální volby, kterou mohou se složením vedení města pohnout a plány změnit.

„Záleží i na možnostech městského rozpočtu a na novém zastupitelstvu. Nějaký čas zabere také soutěž na výběr dodavatele. Projekt má několik etap, je možné, že některé z nich budou řešeny samostatně. To ale neplatí pro části napojené na technologie, tedy pro bazény,“ upřesnil místostarosta.

Někteří zastupitelé z opozice však mají z tak nákladné investice obavy. Patří mezi ně Jaroslav Válka. „V danou chvíli jsou to všechno pouze vize. Každé město má jistý objem peněz na údržbu a na investice. Pan Matuška počítá s dotacemi, ovšem svět se změnil. Velkorysost, jaká byla v době před válkou na Ukrajině, už nemůžeme očekávat. Nemůžeme honit třicet zajíců, ale vybrat si jednu prioritu a s tou začít,“ je přesvědčený Válka.

I kvůli bezpečnosti je podle něj nutné začít s opravami krytého bazénu. „Jasná je také oprava zdroje vody či případné netěsnosti bazénů. Kdyby to bylo na mě, vyřešil bych to, co hoří nejvíce, i kdybych musel koupaliště postupně takzvaně lepit. Nedal bych za opravy tři sta, ale třeba jen třicet. A do budoucna uvidíme. V Břeclavi je třeba nyní dořešit především opravu domova seniorů,“ zamyslel se Válka.

Vedení města počítá, že rekonstrukce krytého bazénu potrvá zhruba osmnáct měsíců. „Letní koupaliště pak v době od září do května, tedy devět měsíců mimo sezonu,“ poznamenal Matuška.

Rodinu Tomkových chystaná rekonstrukce těší. Krytý bazén navštěvují i nyní. „Jezdíme se tam koupat, byli jsme dokonce už i s malým synkem v dětském bazénku a určitě budeme jezdit dál. Rádi chodíme i do nového saunového světa, tam je to moc hezké a útulné,“ zmínila Denisa Tomková.

Obnova se týká právě i něco přes tři roky starého saunového světa. O rekonstrukci kontroverzního projektu za dvacet milionů korun vedení města informovalo už na konci loňského roku. „Všichni již víme, že saunový svět nebyl postavený ideálně, řešili jsme řadu provozních trablů, a v posledním roce především to, jak ho uvést do stavu, aby byl v pořádku a mohl fungovat. Sice se nám nechce moc investovat další peníze do nově postaveného zařízení, ale zřejmě nám nic jiného nezbude,“ uvedl tehdy Matuška.

Prvním výrazným zásahem mělo být odstranění Kneippova chodníku. „Budeme ho muset zřejmě zlikvidovat. Sráží se nám zde voda, budova začíná vlhnout, což je zásadní problém. Místo chodníku bychom zřejmě vytvořili odpočinkovou a relaxační zónu,“ nastínil před časem Matuška.