Pavilon, jehož stavba by mohla začít do roku 2025, poslouží onkologickým a hematologickým pacientům. Jeho cílem je soustředit péči o pacienty s rakovinou nemocnice v Bohunicích na jednom místě. „Aktuálně máme osm stanovišť pro onkologické pacienty ve třech areálech. To komplikuje managment, personální naplnění, organizaci, vechno. Cílem je zásadním způsobem zkvalitnit péči o lidi s rakovinou,“ vysvětlil ředitel Rovný.

Nový pavilon za stovky milionů korun tak neznamená rozšíření kapacit nemocnice. Jde o reorganizaci provozu tak, aby onkologičtí pacienti měli vše na jednom místě. „Projektujeme jej před výškovou budovou L, přičemž chceme optimalizovat ambulanci a stacionář. Jde o doplňující projekt k Masarykovu onkologickému ústavu, nikoli o konkurenci,“ doplnil Rovný.

O sedmdesát procent

A nový pavilon bude potřeba. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se totiž množství lidí trpících nějakou formou rakoviny do dvaceti let zvýší o sedmdesát procent. „A tady rozhodně nevěštíme z křišťálové koule. To je tutovka,“ upozornil ředitel ústavu Ladislav Dušek.

Narážel tak na alarmující vývoj počtu pacientů s onkologickými onemocněními v Jihomoravském kraji. Mezi lety 2014 a 2019 totiž každý rok oproti roku předchozímu přibylo jedno procento lidí s nádorovým onemocnění. Prevalence, neboli počet jedinců trpících danou nemocí k počtu všech jedinců ve sledované populaci, pak každý rok roste o 3,4 procenta. „Úmrtnost o půl procenta. To je jasný důkaz toho, jak kvalitní péči onkologickým pacientům zdravotnická zařízení v kraji poskytují,“ doplnil Dušek.

Bohunické zdravotnické zařízení totiž patří mezi centra, kde má člověk s nádorovým onemocněním nejvyšší šanci, že se dožije následujících pěti let. Například u rakoviny prostaty se úspěšnost pohybuje nad pětadevadesát procent. Republikový průměr přitom činí zhruba osmdesát procent.

Nárůst lidí s rakovinou je paradoxně důsledkem stále kvalitnějšího zdravotnictví a vyšší životní úrovně. Šance na onkologické onemocnění totiž úměrně rostou s věkem. A jižní Morava stárne. Jednak proto, že neustále roste průměrný věk dožití, ale také z důvodu snižující se porodnosti lidí v produktivním věku.

Fakultní nemocnice Brno je jedno z největších zdravotnických zařízení v České republice. Spolu s nemocnicí u svaté Anny a Masarykovým onkologickým ústavem tvoří Národní onkologické centrum Brno. Objemem a řadou diagnóz patří mezi deset největších center v republice a v počtu specializovaných center je dokonce největší.

Kromě nového pavilonu se nemocnice rozšíří i o novou porodnici.