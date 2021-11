/FOTO, VIDEO/ Blatnické hody byly, sú a budú! I když trochu jiné… Přesto na sobotní hodové odpoledne mezi radnici a kostel svatého Ondřeje dorazili místní i přespolní. Ti si mohli zatančit nebo se jen zaposlouchat do písní, které tady hrála cimbálová muzika Marka Potěšila.

Hodové sobotní odpoledne s krojovanou chasou v Blatnici pod Svatým Antonínkem. | Video: Deník/Petr Turek

Pod dopoledne postavenou májku se do kola vtancovala především krojovaná hodová chasa. „Muziko, polku!“ vyzval cimbálku jeden z tanečníků. Ti se svými partnerkami postupně přidávali jeden taneček za druhým. „To, co hodová chasa nacvičovala původně na klasický hodový večer do kulturního domu, tak předvedla venku,“ vysvětlila blatnická starostka Svatava Blahynková. Z důvodu sílící pandemie totiž Blatničtí tradiční sobotní hodový večer letos zrušili. Příchozí si tak mohli zatančit či zazpívat aspoň pod širým nebem.