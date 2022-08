Úvodní dva kvízy ze čtyř Blanenským příliš nevyšly. Soupeři jim sice utekli jen o pár bodů, přesto v umístění – jak říkají na bedně – už nedoufali. Nakonec si ale přece jen mohli vzájemně plácnout.

Hospodský kvíz je týmová vědomostní soutěž, která se koná každý týden ve stovkách hospod po celé republice. V zahraničí je nesmírně populární a v Česku zažívá v posledních letech velký boom. Do Pardubic, kde se šampionát konal, vyrazili All In i s rezervním týmem v sedmnácti lidech. Z Blanska, které je kolébkou české podoby zmíněného kvízu, startovalo na mistrovství několik družstev.

„Celkem na mistrovství bylo šestasedmdesát celků. To je přes pět set vědomostmi nabitých soupeřů. Kvízové otázky byly z různých oblastí. Hudba, politika, sport, zeměpis, historie. Prostě všechno, co si lze představit. Soutěžící si museli poradit i se zvukovými ukázkami nebo ochutnávkami,“ vysvětluje Hlaváček.

Mezi soupeři měli Blanenští i družstvo se dvěma soutěžícími, kteří excelují v televizní vědomostní soutěži Na lovu. Konkrétně v roli lovců. V celkovém hodnocení se jim ho podařilo nechat za sebou.

Blanenský tým se podle Hlaváčka už několik let při hospodských kvízech pravidelně schází v tamní restauraci Na Pražci. I tam je velmi silná konkurence a vyhrát místní vědomostní soutěž není jednoduché. „Složení našeho A týmu a družstva All In lavička je velmi pestré. Od majitele autoškoly, přes bývalého učitele, po studenty, živnostníky a úředníky. A není to jen doména mužů, soutěží samozřejmě i ženy,“ říká.

Dodává, že mezi sebou mají specialisty na různé vědomostní oblasti, ale silnou stránkou je semknutost a všeobecný přehled. „Trénovat se na kvíz ale moc nedá. Jsou to vědomosti, které člověk získává celý život. Fungujeme spolu i mimo kvízy. Jsme parta fajn lidí, sedli jsme si,“ uzavírá Hlaváček.