Pár panáků vodky a přišel hlad. Muž sedl za volat a vypravil se pro jídlo. Nejspíš na silnici pořádně kličkoval a nakonec narazil do sloupu poblíž Brněnské přehrady.

Hlídka policistů řešila havárii u Brněnské přehrady. | Video: Policie ČR

„Podivná jízda se nezdála oznamovateli, který zalarmoval policisty na tísňové lince. Zanedlouho místní hlídka hledané auto vypátrala, jenže to už bylo nabourané do sloupu. Na první pohled bylo policistům jasné, že si řidič před jízdou musel pořádně přihnout. Typický odér a nesrozumitelná řeč jejich podezření jen potvrzovala,“ připomněl policejní mluvčí Petr Vala případ ze začátku týdne. Informoval o něm ve středu.

Alkohol tester nakonec ukázal přes dvě a půl promile. „Muž hlídce uvedl, že ho po pár panácích vodky přemohl hlad, a proto ho vyrazil zahnat do fastfoodu ve městě. Jenomže v pravotočivé zatáčce, vlivem silné opilosti nezvládl řízení, přejel do protisměru, kde narazil do sloupu,“ popsal policejní mluvčí. Řidič je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Bezpečnostní akce

Právě před následky podobných případů, kdy lidé sednou za volant posilnění alkoholem, se budou snažit ostatní ochránit policisté. Silnice budou o prodlouženém víkendu pod jejich dohledem. „V souvislosti s Velikonocemi se bude od čtvrtka na jižní Moravě konat každoroční bezpečnostní akce. Policisté se v těchto dnech zaměří na frekventovaná místa, hlavní tahy, ale i na turisticky vyhledávané oblasti, kde dochází často nehodám a k porušování pravidel silničního provozu,“ sdělil Vala.

Jak upozornil, prodloužený víkend bude patřit na silnicích mezi nejrizikovější období roku, proto budou dopravním policistům pomáhat i kolegové z pořádkové služby. Kontrolovat budou mimo jiné i to, zda řidiči před jízdou nepili alkohol nebo nepožili drogu. „Během svátků apelujeme na všechny šoféry, aby na cestách nepřeceňovali své síly a byli obezřetní,“ vzkázal Vala.

O minulých Velikonocích se na jihomoravských silnicích stalo přes sedm desítek dopravních nehod, při kterých bylo zraněných jednatřicet lidí. Při strážce tří osobních aut u Citonic na Znojemsku zemřel muž.