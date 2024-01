Stejně jako řada lidí z jihu Moravy i ona alespoň jednou do měsíce zajíždí na nákup do nedalekého Poysdorfu. „Proč tam jezdím nakupovat? To je jednoduché. Poměr kvalita a cena je nesrovnatelný s námi. Potraviny, ale vůbec i ostatní zboží, jako třeba prací prášky nebo věci do myčky, jsou tam daleko levnější. A dokonce i ty nejlevnější, základní řada z řetězce Hofer, je výrazně kvalitnější než u nás v Česku,“ domnívá se sympatická máma.

Zvyklost nakupovat v Rakousku si s sebou nese už od dětství. „S rodiči jsme tam jezdívali vždycky. V podstatě už od revoluce. Vybrané věci se vždycky pořizovaly v Rakousku. Například právě prací prášky,“ vzpomíná žena.