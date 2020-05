Praha vlakem za hodinu? Brňané jsou o krok blíže

Dvě a půl hodiny ve vydýchaných kupé a přeplněných chodbách. Tak leckdy vypadá cesta vlakem z Brna do Prahy i Ostravy. Snížit čas strávený na kolejích o hodinu a půl má vysokorychlostní trať Praha – Brno – Ostrava, o níž se hovoří již roky. Nyní začíná nabírat konkrétnější podobu. „Schválili jsme tři pilotní úseky trasy. Z Prahy do Poříčan, z Prosenic do Ostravy a z Modřic do Šakvic,“ uvedla mluvčí Správy železnic Darja Zajícová.

Brno, hlavní nádraží. Ilustrační foto | Foto: Deník / Attila Racek

Vlaky se mají po tratích prohánět rychlostí až 320 kilometrů v hodině. Hotovo má podle mluvčího Správy železnic Marka Iliaše být v roce 2030, přičemž aktuálně se projektanti seznamují s první částí studie proveditelnosti. „Koncepce vysokorychlostních tratí nabídne více spojů. Rovněž uvolní kapacitu na stávajících přeplněných koridorech,“ řekl Iliaš. To potěší nejednoho cestujícího, neboť přeplněnost spojů je jedním z výrazných problémů trasy. „Jezdím Praha – Brno poměrně pravidelně. Rychlost je nic moc. U některých dopravců jsou navíc vlaky přeplněné. Vysokorychlostní trať by určitě pomohla obojímu,“ vylíčil třiadvacetiletý Jakub Sauer z Brna. Z Brna do Prahy? Za hodinu. Po expresní trati podél D1 pojedou vlaky až 320 km/h Přečíst článek › Stavba vysokorychlostní trati je podle odborníka na železniční dopravu Tomáše Altera důležitá kvůli konkurenceschopnosti železnice vůči ostatním druhům dopravy. „Železniční doprava tak bude schopná čelit osobní dopravě a letadlům na poměrně dlouhé vzdálenosti,“ zmínil již dříve. Vysokorychlostní železnice do vzdálenosti 600 kilometrů konkurují v rychlosti například právě letadlům. Průkopníkem je japonský Šinkansen. Od 70. let zprovozňují vysokorychlostní železnici ve Francii a Itálii. Od konce 80. let v Německu. Následovalo Španělsko a Velká Británie a po roce 2000 například země Beneluxu nebo Turecko. Kometa tam brala tituly, teď za Lužánkami vyroste nové sportoviště. Podívejte se Přečíst článek › PAVEL PODEŠVA

Autor: Redakce