/VIDEO, FOTO/ O místech, jichž si archeologové dosud příliš nevšímali, se asi začne mluvit v superlativech. Na Jemnicku odborníci našli pozůstatky asi dvaceti pravěkých osad. Vykopávky dokazují, že zde lidé žili už před více než šesti tisíci lety, tedy v mladší době kamenné. Vědci tu jen za poslední rok objevili například kamenné sekyrky, sekeromlaty a keramiku.

Archeolog Milan Vokáč. V rukou má kopytovitý klín nalezený u Pálovic na Jemnicku. | Video: Deník/Milan Krčmář

Možnost, že by na Jemnicku mohli žít pralidé, zvažoval už v roce 1884 vědec Václav Čapek. Ten poukázal na fakt, že známé pravěké osídlení bylo tehdy zdokumentováno v okolí Znojma, dodával ale, že se naši předkové mohli vyskytovat i západněji. „Tehdy předpokládal, že by hranice osídlení mohla být až u moravsko-českého pomezí,“ vysvětlil archeolog Milan Vokáč z Regionálního muzea horního Pooslaví, který na Jemnicku provádí průzkum. Dalším, kdo se archeologii v blízkém okolí Jemnice věnoval, byl Ludvík Meduna v padesátých létech minulého století. Ten se ale zabýval okolím Police a až k jemnické kotlině nešel. Oblast tedy zůstávala stále neprobádaná až do dnešních dnů.