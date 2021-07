Po tragické události, která se odehrála na Hodonínsku a Břeclavsku, kde zasáhlo tornádo několik vesnic a zničilo tak domy a vše kolem, se do sbírky materiální pomoci zapojila také knihovna v Topolanech. Knihovnice Aneta Šmídová se ujala role hlavní organizátorky. Podporu měla v obci i mezi místními dobrovolnými hasiči.

Pomoc z Topolan na jih Moravy. | Foto: Aneta Šmídová

„Od šestadvacátého do osmadvacátého června mohli lidé donést darované věci do knihovny a předat je koordinátorkám, kterými byly místní maminky, či studentka nebo sestřička. Materiálu, potravin, drogérie a dalšího se sešlo mnoho. Za to dárcům velmi děkujeme,“ uznává Šmídová.