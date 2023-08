Původní pivovar i s varnou je ale stále ještě k vidění kousek od samotného centra města. Avšak ve velice zuboženém stavu. To na něm nyní potvrzují cedulky se zákazy vstupu a nebezpečím úrazu. Ještě před šedesáti lety tady ale pracovala téměř dvacítka zaměstnanců. Lidé připravovali v pivovaru pro žíznivé okolí nízkostupňová piva. „Dnes svou desítkou i sedmičkou nestačí stále zvýšené poptávce, zvláště o žních, kdy se družstevníkům vozí pivo přímo na pole k mlátičkám,“ upozornila v roce 1966 městská kronikářka Marie Vybíralová Klimková.

Zajímají vás další díly unikátního seriálu Příběhy opuštěných budov? Klikněte sem.Zdroj: DeníkJenže už následující rok přišlo jako blesk z čistého nebe rozhodnutí, které historickému kyjovskému pivovaru sebralo jeho samotnou podstatu. Tedy pivo. Národní podnik Jihomoravské pivovary totiž rozhodl o uzavření provozu údajně kvůli malé rentabilitě a nákladné generální opravě elektroinstalace. „Poslední várka byla uvařena 25. listopadu 1966 a pivo bylo vystaveno 6. ledna 1967. Zásobování celého rajonu převzal pivovar Jarošov. Ale už v červenci tohoto roku se projevil na Kyjovsku citelný nedostatek piva, zvláště když nastala neočekávaná vedra. Nebylo to přece ukvapené rozhodnutí?“ napsala kronikářka.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Od té doby také začalo trápení vlastníků, jak nově využít komplex pivovaru a sladovny s historií, která podle památkářů sahá až do šestnáctého století a kde je hodnotný zejména klasicistně upravený objekt varny. Po uzavření provozu město nejdříve pivovarskou budovu pronajalo na byty, pak v areálu zřídilo sídlo Technických služeb pro středisko oprav.

V nové polistopadové éře pak radnice starý pivovar prodala podnikateli Bohumilu Žandovskému, který se následně pustil rekonstrukce. Do obnovy zdejších várek piva se ale kvůli vysokým investičním nákladům nepustil. Po letech ale samo město prodej pivovaru napadlo a po rocích soudních tahanic se před pěti lety klíče od pivovaru definitivně vrátily do rukou města. To ale jeho záchranu nepřipravuje.

Loni však radnice vyhlásila architektonickou soutěž na revitalizaci výrobního areálu Mlékárny a Pivovaru. Jak nyní uvedl místostarosta Daniel Čmelík pro tento prostor se plánuje developerská výstavba. Samotný pivovar by kvůli špatnému stavu pak měla nahradit jeho replika. „Využitelná pro pivnici s galerií,“ doplnil místostarosta.

Radim Šťastný z Národního památkového ústavu ocenil pivovar jako pěknou panoramatickou stavbu s tím, že ale otazníky visí nad jejím technickým stavem. Jako možnost uvedl konverzi, tedy obnovu s novým využitím. „Pohled majitele, který to má platit, je ale jiný,“ podotkl památkář. I jeho kolegové píší o objektu jako o industriálním dědictvím s hodnotnou zejména klasicistně upravenou varnou.

Právě ta hned na první pohled upoutá i dnes a připomene tak bohatou minulost pivovaru. Toho se mimo jiné město zbavilo už v roce 1870, kdy jej prodalo zdejšímu židovskému obchodníku Salomonu Mandlovi. Od jeho firmy pak před sto deseti lety převzala pivovar česká akciová společnost. Ten pak přežil obě války. Mimo jiné za té druhé bylo zdejší pivo podle městského kronikáře Vladislava Kocmana hodnoceno konzumenty jako velmi kvalitní. Jeho odbyt s určitým kolísání po sestátnění postupně rostl, v posledním roce vaření se kyjovský pivovar dostal k téměř třiceti tisícům hektolitrů vlastního piva.

Ke starému pivovaru zavede i Architektonická mapa Kyjova z roku 2020. „Skvost pro milovníky urbexu má úžasný potenciál konverze, která se osvědčila nejen na Západě, ale i u nás. Díky poloze přímo v centru Kyjova by zde bylo úžasné bydlení, centrum kultury, obchod nebo služby – s nezaměnitelným industriálním charakterem,“ stojí v průvodci.

Pivovar Salomon Mandl a syn