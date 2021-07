Pro obce zničené tornádem se vybralo 1,1 miliardy, část peněz už tam putuje

ČTK





Více než 1,1 miliardy korun lidé dosud věnovali obyvatelům jihomoravských obcí, jež před dvěma týdny postihlo tornádo. Dlouhodobě je nejvíce peněz zřejmě na kontě Diecézní charity Brno, kam lidé poslali přes 275 milionů korun. Do konce týdne by měla první vlna pomoci od charity dorazit na účty lidí zasažených živlem. V těchto dnech rozesílá domácnostem po 150 tisíc také několik organizací, které společně koordinují rozdělování peněz. Vyplývá to ze zjištění ČTK mezi organizacemi a z údajů na jejich webech.

Na konto charity přispívali lidé kromě jiného i prostřednictvím DMS. V červnu touto formou darovali 31 milionů korun, což je více než polovina za celý loňský rok. "DMSky představují snadný, rychlý a transparentní způsob, jak pomáhat. Jsme rádi, že si u české veřejnosti získaly takovou oblibu a pomáhají nejen při krizových situací, ale i dlouhodobě, kde u dárců převažují zdravotní a sociální témata," uvedla Klára Šplíchalová, ředitelka Fóra dárců, jež za DMS stojí. Vše o tornádu na jihu Moravy čtěte ZDE Dosud největší počet dárcovských zpráv odeslali lidé v roce 2005 při záplavách v České republice, kdy pomohli částkou přesahující 88 milionů korun. V roce 2010 po ničivém zemětřesení na Haiti poslali téměř 61 milionů korun. Podle Šplíchalové se ukázalo, že Češi nejsou lhostejní v době krize a pomáhali loni i v důsledku koronavirové pandemie. Tornádo: lidem se dotace zřejmě nezkrátí o dary, na rozdíl od náhrad pojišťoven Přečíst článek › Nadace Via vybrala dosud rekordních 211,5 milionu korun. Společně s dalšími organizacemi koordinuje rozdělování peněz. Patří mezi ně například Člověk v tísni, který má na kontě přes 150 milionů, nebo nadace Karel Komárek Family Foundation, která věnovala stejný obnos. Zapojená je i organizace Adra, která vybrala přes 50 milionů korun a část odeslala na účty potřebným dnes dopoledne. "Adra zmonitorovala přes 700 domácností. S více než 200 má podepsány darovací smlouvy a k dnešními poledni bylo odesláno prvních 25 milionů korun. V rozesílání pokračuje. V rámci první vlny pomoci Adra rozešle přes 30 milionů korun, jednotlivcům v nejbližších dnech přijde na účty 150 tisíc korun," uvedla za organizaci Karolina Emanuelová. Přes 105 milionů vybral Český červený kříž. "Ze začátku rostla částka raketově, lidé přispívali i po milionech. Postupně se to utlumuje, ale to je normální u každé mimořádné situace," uvedla za organizaci Miroslava Jirůtková. #SpolecneProMoravu Přes platformu Donio, kde mohou lidé poslat peníze konkrétním rodinám, se vybralo téměř 66 milionů korun. Možnost založení sbírky využilo přes 200 rodin či jejich známých, u každé si lze přečíst příběh postižených. Například rodiny, která přišla kvůli tornádu o domov i dva členy rodiny, přeživší ztratila otce a malou dceru. Sama utrpěla těžká zranění páteře a čeká ji dlouhá léčba. Z dat platformy vyplynulo, že až 40 procent dárců, kteří se zapojili do iniciativy #SpolecneProMoravu jsou lidé žijící v Praze a okolí, je jim nejčastěji kolem 30 let a ženy přispívaly dvakrát častěji než muži. Největší dárcovská aktivita v on-line prostředí byla zaznamenána od neděle 27. do středy 30. června, bezprostředně pár dní po katastrofě. Přesně týden od katastrofy pak začala oslabovat. Pandemii přežilo, tornádo nikoli. Unikátní 3D bludiště v Hodoníně je v troskách Přečíst článek › Podle dalších dat již v druhém týdnu po katastrofě ochota dobrovolníků i dárců zapojit se do pomoci začíná výrazně klesat. "Tento týden vidíme razantní pokles dárcovské aktivity. Zprávy z místa jsou bohužel takové, že i dobrovolníků začíná ubývat. Ruku v ruce s tím začíná být situace v některých zasažených oblastech nepříjemná. Máme zprávy i o určité závisti směrem k rodinám, které na naší platformě vybrali částky v řádech milionů. Tuto situaci chceme dlouhodobě řešit a předejít jakýmkoliv problémům mezi místními," uvedl zakladatel platformy David Procházka.