Denně naočkují zdravotníci v Janáčkově divadle až patnáct set lidí. Hned první den provozu očkovacího centra využil také jihomoravský radní pro oblast zdravotnictví Jiří Kasala. „Pokud jde o pandemii, ještě není vyhráno, stále musíme chránit především zranitelné skupiny obyvatel. Proto jsem se rozhodl nechat se zde naočkovat, abych chránil své blízké, a doufám, že se nechají inspirovat i další lidé,“ podotkl Kasala.

Přizpůsobením otevírací doby až do večerních hodin včetně víkendů se organizátoři snaží pomoct lidem, kteří by si za jiných okolností vzali kvůli očkování volno v zaměstnání. Dalším krokem, kterým chtějí Podané ruce zvýšit zájem o vakcinaci a důvěru v ni, je možnost volby dvoudávkové nebo jednodávkové očkovací látky. „Proočkovanost populace se nyní pohybuje zhruba na padesáti procentech. Ambicí je alespoň na pětasedmdesát procent,“ poznamenal ředitel organizace Podané ruce Jindřich Vobořil.

Pro usnadnění fungování očkovacího centra vyvinuli organizátoři speciální systém, který umožňuje bezpapírovou administrativu. „Tím šetříme čas zdravotníků. Dali jsme téměř půl milionu korun do síťového řešení tak, aby od začátku až do konce celou administrativu za zdravotníky dělal chytrý systém,“ doplnil Vobořil.

Zájemci, kteří do Janáčkova divadla pro vakcínu zamíří, mohou využít také zvýhodněného parkování. Při vjezdu obdrží klienti parkovací lístek, po naočkování jim ho personál v Bohémě orazítkuje. Cena za první hodinu parkování je deset korun, každá další se účtuje podle platného ceníku garáží. „Otevření dalšího walk-in centra je součástí dlouhodobé strategie testování a očkování, která je v kontextu České republiky jedinečná. Nasloucháme odborníkům a aktivně se připravujeme na vývoj situace v dalších měsících a letech,“ uvedla ve čtvrtek brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Vakcína až před práh

Přímo do konkrétních obcí a co nejblíže k lidem přivezou očkovací látky zdravotníci Podaných rukou prostřednictvím mobilních vozů a pojízdných ordinací. „Naším cílem je výrazně pomoci k dokončení očkování seniorů starších osmdesáti let a dalších rizikových skupin. Chceme lidem přivézt vakcínu až před práh nebo na náves a zajistit snadný přístup občanům ze vzdálenějších regionů,“ sdělil Oldřich Haičman z Diecézní charity Brno, která společně s organizací Podané ruce spolupracuje na provozu očkovacího centra.

Cílem organizátorů je udržet očkovací týmy funkční alespoň v následujících dvou letech. „I naše průběžná měření protilátek u seniorů naznačují, že bude v dalších letech nutné přeočkování,“ konstatoval ředitel společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil. S doprovodem zákonného zástupce se mohou očkovat i děti od dvanácti let, bez doprovodu pak i mládež od šestnácti let.

Atmosféru velkokapacitního očkovacího centra na brněnském výstavišti zažijí od pondělí také lidé bez předchozí rezervace termínu. Zdravotníci pro tyto účely denně vyhradí až několik stovek vakcín firmy Pfizer/BioNTech.

Enormní zájem o očkování bez registrace projevili lidé také v obchodním centru Olympia v Modřicích na Brněnsku. Ve středu tam otevřeli první očkovací centrum tohoto typu v Jihomoravském kraji. Přes 280 zájemců si do Olympie přišlo pro vakcínu Johnson&Johnson, dalších téměř 260 zvolilo očkovací látku Pfizer/BioNTech.