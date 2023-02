Jízda na ostatních kolech a bruslích je však zakázaná. „Povolená je procházka se psy na vodítku. Otevřeno je o sobotách a nedělích až do dvanáctého března, od devíti ráno do čtyř hodin odpoledne. Akci je možné uskutečnit díky zimní přestávce provozu na závodní dráze. Jakmile počasí dovolí, bude Masarykův okruh patřit opět hlavně autům a motorkám,“ říká za brněnský Automotodrom Petr Boháč.

Parádní dvouhodinový výšlap mají za sebou v sobotu odpoledne například manželé Filipovi z Brna. Se synem Lojzíkem a dcerkou Josefínkou ho pojali sportovně. Kromě odrážedla, koloběžky a kočáru s sebou mají i auto na dálkové ovládání. „Já jsem vyhrál a byl jsem na stupni vítězů,“ hlásí hrdě hoch a pózuje na koloběžce.

Sestra prý ale jeho vítězný finiš v cílové rovince už prospala v kočárku. „S dětmi jsme si udělali takové malé moto grand prix. Okruh jsme si pomalu prošli jednou. Byla to fajn procházka, moc jsme si ji užili,“ usmívá se maminka Petra.

Se zetěm, vnučkou a turistickými holemi vyráží v sobotu odpoledne otestovat závodní okruh po svých také Mojmír Pilát z Brna. I když je podle svých slov po operaci páteře, tak se těší na pohyb na čerstvém vzduchu. „Dáme si kolečko v rámci tělocviku. Jsem rád, že se na okruhu něco děje a není to tu mrtvé. A také mě zajímá, jak vlastně dráha vypadá z pohledu jezdce. Projít si ji je pro mě zajímavá příležitost,“ dodává při vstupu na trať další z příchozích.

Ve skupinkách příchozích se objevují také pejskaři. A není jich málo. Luděk Pivoňka s přítelkyní Kamilou Suchomelovou přijíždějí na Masarykův okruh až ze sto kilometrů vzdálené Mohelnice.

Společnost jim při výšlapu po asfaltové trati dělá zlatý retrívr Bart. „Informaci o tom, že je okruh otevřený veřejnosti, jsem našel na jeho facebookových stránkách. Také jsem tam zaznamenal bouřlivou diskuzi, kde to někteří fanoušci motoristického sportu komentovali téměř jako svatokrádež. Já si to nemyslím. Za mě je to skvělá příležitost, jak okruh oživit a přitáhnout zájem veřejnosti. Moc se těším, až si ho s přítelkyní a se psem projdeme,“ loučí se před první ze čtrnácti zatáček turista z Olomouckého kraje.

V podobném světle to vidí i Filip a Zuzana Suchánkovi z brněnských Černovic, kteří v sobotu po okruhu šlapou se svými dvěma psy. Adélou a Baxem. „Upoutávku na otevřený okruh jsme viděli v televizi. Vstup se psy na vodítku je povolený, tak jsme hned vyrazili. Zajímá mě, jak slavná dráha vypadá zblízka. Kdysi jsem tu byl na závodech,“ loučí se muž.

Vstup do areálu Masarykova okruhu je následující měsíc o víkendech možný pouze přes recepci Grid Hotelu. Auta se odstavují na parkovišti před ním. „Po celou dobu, kdy je okruh přístupný veřejnosti, je otevřený hotelový bar s občerstvením ze stálé nabídky. Od jedenácti do tří odpoledne je pak možné dát si oběd,“ dodává na závěr Petr Boháč ze společnosti Automotodrom.