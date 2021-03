/ANKETA/ Děsivá statistika. Čtyři mrtví. Tolik lidí se rozhodlo za první dva měsíce letošního roku ukončit život skokem do propasti Macocha v Moravském krasu. Z toho jeden muž a žena tam zemřeli jen za minulý týden.

Propast Macocha a její okolí v Moravském krasu. | Foto: Deník/Karel Rozehnal

Ve všech případech se podle policistů mělo jednat sebevraždy i když vyšetřování posledních případů ještě není uzavřené. „Jsou to velmi smutná čísla. Tolik případů ve zmíněné lokalitě neevidujeme často ani za celý rok. Co za těmi tragédiemi stojí, ale není otázka na policisty. Člověk si může na život sáhnout například kvůli dluhům, zdravotním, psychickým nebo rodinným problémům, ale to my přímo neřešíme,“ řekl Deníku policista Bohumil Malášek.