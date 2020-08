Nové záchody využijí lidé, kteří cestují vlakem ze Strážnice na Hodonínsku. Tamní nádražní budovu železničáři nedávno opravili. Rekonstrukci postupně podstupují i další nádraží v kraji. Náklady jsou v milionech korun.

Úpravy ve Strážnici si pochvaluje třeba tamní obyvatel Rudolf Bauer. „Je to hrdinský skutek. Soustřeďovali se tam bezdomovci, zaměstnanci je odtud vyháněli,“ řekl.

Brzy skončí také oprava nádraží v Bílovicích nad Svitavou na Brněnsku. Budova třeba dostala novou fasádu. „Zachovali její historický ráz. Příští rok chceme stavět u nádraží parkoviště typu park and ride,“ poodhalil starosta Miroslav Boháček.

Výpravní budovy

- Letos opravené: Strážnice (Hodonínsko), Zaječí (Břeclavsko), Žabčice (Brněnsko)

- Letos železničáři dokončí opravy: Bílovice nad Svitavou (Brněnsko), Ivanovice na Hané (Vyškovsko), Rajhrad (Brněnsko)

- Letos začnou opravy: Vracov (Hodonínsko)

Pokračuje také rekonstrukce střechy a vnitřních prostor nádražní budovy v Rajhradu na Brněnsku. „Za každé vylepšení jsme rádi. Vlak je pro naše obyvatele klíčový. Fungujeme i jako přestupní uzel. Někteří přijedou autem a dál pokračují vlakem,“ přiblížil starosta František Ondráček.

Opravenou halu a čekárnu už pár měsíců využívají cestující na vlakovém nádraží v Zaječí na Břeclavsku. „Je to přestupní uzel na Hodonín, zastavují u nás rychlíkové vlaky. Budova byla v zanedbaném stavu. Ještě by to chtělo novou fasádu a další úpravy,“ podotkla starostka Jana Hasilíková.

Podle ní by železničáři měli do budoucna upravit i pozemky, které nejsou udržované. „Snažíme se alespoň sekat trávu,“ doplnila.

Brzy začne třeba rekonstrukce nádražní budovy ve Vracově na Hodonínsku. Dělníci tam vymění střechu, okna, dveře, udělají nové podlahy i výmalbu.

Do konce roku mají být zase hotové práce na nádraží v Ivanovicích na Hané na Vyškovsku. „Opravíme podlahy, vnitřní rozvody. Vyměníme střechu, okna i dveře. Náklady jsou skoro třináct milionů korun,“ sdělil mluvčí Správy železnic Marek Illiaš.