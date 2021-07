Proti rakovině prevencí: Masarykův ústav v Brně vybuduje miliardové centrum

V Masarykově onkologickém ústavu lékaři ročně provedou padesát tisíc preventivních vyšetření. Za pět let by to mělo být o třetinu více. Ve zdravotnickém zařízení totiž plánují výstavbu nového Centra onkologické prevence.

Studenti navrhli onkologické centrum v Brně. | Foto: Deník/Pavel Podešva

Budova vyroste na Žlutém kopci v bývalém areálu transfuzní stanice v Tomešově ulici. „Budoucnost onkologie vidím zejména v prevenci vzniku a návratu nádorů. Právě proto je naším největším úsilím vybudování centra prevence. Chceme vytvořit přívětivé místo, kam lidé rádi přijdou pro odborné konzultace ohledně životního stylu nebo na vyšetření,“ uvedl ředitel Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda. Kromě nové budovy ústav rovněž investuje do dostavby Švejdova pavilonu, kde vznikne zázemí pro poskytování inovativních léčebných postupů a podpůrné péče, Centrum prvního kontaktu a Centrum klinického hodnocení. „Také jsme začali jednat o výstavbě parkovacího domu, kam by se vlezlo dvě stě automobilů. Jsme si vědomi faktu, že s parkováním je tu velký problém,“ informovala brněnská primátorka Markéta Vaňková. Bez Muellera, zato s Vejmelkou. Kometa načala přípravu, shání ještě obránce Přečíst článek › Na novou budovu i dostavbu Švejdova pavilonu padne jedna miliarda korun. "Za posledních dvacet let se u nás počet ambulantních ošetření zdvojnásobil na téměř čtvrt milionu ročně. Dostavbou Švejdova pavilonu tak získáme nejenom potřebné prostory pro rozvoj inovativní a podpůrné péče, ale i nový vstup do areálu od kruhového objezdu z Vaňkova náměstí," doplnil Svoboda. Letos v srpnu v ústavu rovněž zahájí výstavbu nového stacionáře za více než sto milionů korun.