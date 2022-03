Jejich novými spolužáky jsou tamní šesťáci, s nimiž mají společné vyučování. Na rozdíl od kamarádů ve třídě ale nedostávají známky. „Ve škole se nám líbí, děti jsou přátelské a chovají se k nám hezky," zmiňují dívky. Jejich rodičům záleží na tom, aby se i přes aktuálně nepříznivou situaci vzdělávaly. Do školy je přihlásili hned po příjezdu na jižní Moravu.

Český jazyk se pro ukrajinské děti alespoň ze začátku ukazuje jako složitý. Pro lepší porozumění probírané látky jsou jim proto k dispozici tlumočnice, které s ukrajinskými žačkami spolupracují. Ve škole jsou dvě, nejsou však přímo v hodinách.

Uprchlíci zaplní na jihu Moravy školy, firmám pomohou

Na chování obou dívek je vidět, že mají k novému prostředí respekt. Podle ředitele školy Přemysla Jeřábka je hlavně Hanna hodně stydlivá. Naopak třeba její bratr Artur je více průbojný. „Na rozdíl od sestry nemám moc problém se seznamováním, ona je stydlivější. Češtinu ale zvládá lépe než já," přibližuje třináctiletý chlapec.

Žáka sedmé třídy prozatím ve škole nejvíce baví tělocvik. „Rád totiž hraju fotbal. Zatím jsem se nestihl pořádně s nikým seznámit, proto ještě moc kamarádů nemám, ale děti se ke mně chovají přívětivě," posuzuje Artur.

Nejmladší členka rodiny Maria navštěvuje první třídu. Ačkoliv se může zdát, že pro ni přechod do nového prostředí bude nejsložitější, reaguje na změnu zřejmě nejlépe. „ Líbí se mi český jazyk, ale je trošku těžký. Ve škole jsem asi druhý den, ale zvykám si. Našla jsem si tu dokonce nové kamarádky," povídá pětiletá dívka. Na Ukrajině totiž děti začínají chodit do základní školy obvykle v pěti letech, mají také odlišný počet tříd, a to jedenáct.

Adaptace? Bez problému

Malá Maria si také pochvaluje školní stravu. „Oběd mi moc chutnal, především polévka. Vaří tady dobře," chválí.

Celkově se nyní vyučování ve školním zařízení v Jasanové ulici účastní celkem pět ukrajinských dětí. V úterý mají podle ředitele Jeřábka přibýt další dvě. Škola už před lety do kolektivu ukrajinsky a rusky mluvící děti přivítala. „Nikdy nebyl problém s jejich adaptací. Všechny byly šikovné a nebyl s nimi problém. Dobře se přizpůsobují," podotýká.

Obědy za stokorunu jsou minulostí. Za polední menu si Jihomoravané připlatí

Na průzkum prostředí školy zatím noví žáci nemají moc času. „Minulý týden byly prázdniny, takže se zatím nestihli pořádně rozkoukat, uvidíme spíš, jak se bude situace vyvíjet v následujících týdnech," nastiňuje Jeřábek.

Skupina ukrajinských dětí je věkově velmi rozmanitá. V následujících dnech ředitel očekává, že bude počet zájemců stoupat. „A to i v zastoupení dětí předškolního věku, pro které máme k dispozici přípravné skupiny," dodává Jeřábek. Nad vznikem samostatných ukrajinských tříd prozatím neuvažuje.

BOŽENA KOVALYSHYN