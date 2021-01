„Karanténa na deset dnů,“ píše se na ní německy s tím, že nejdříve pátý den od vstupu je možné se nechat dobrovolně otestovat PCR testem nebo antigenním testem. Díky negativnímu výsledku lze pak karanténu ukončit dříve.

Teprve poté řidič přijede ke kontrolnímu stanovišti. Tam se setká s přívětivou trojicí v uniformách. Příchozí tak zdraví policistka s policistou, které doplňuje v zeleném stejnokroji tentokrát s oranžovou reflexní vestou voják rakouské spolkové armády. „Gugen Tag,“ pozdravíme se.

Kontrolující Rakušané jsou vybavení proti koronaviru rouškami či respirátory a samozřejmě i rukavicemi. Proti jinému nebezpečí mají připravené zbraně. Nyní jsou ale klidně uložené v pouzdře. Ale to už zastavují auta. A řidiči, jeden za druhým, stahují okýnka. „Moment,“ říká jeden z nich. Chce si totiž ještě zakrýt ústa a nos rouškou. Řidič osobních aut podle značek přijíždějí z Česka, Polska, Rakouska i Itálie. Většinou ukazují policistům připravené formuláře o povinnosti karantény, nebo tak jako jedna Rakuška předkládá zdravotní osvědčení o negativním testu na covid.

Řidiči kamionů především z Pobaltí a Polska naopak strážce hranic shora informují o tom, že jejich zemí jen projedou.

Poměrně jiná je situace na nejvýchodnějším hraničním přechodem mezi Českou republikou a Rakouskem, a to u Břeclavi. Provoz je tady minimální. Naprostá většina aut přijíždí do České republiky. Lidé cestující z Břeclavi většinou svou cestu končí na parkovišti u české celnice. Když se ale lidé v sobotu kolem poledne vydávají i dál na druhou stranu hranice, tak na rakouské policisty nenarazí. Klidně se tak mohou projít rakouským lesem nebo i projet po blízkých cyklostezkách. Kontrolní stanoviště se totiž nachází až na začátku nejbližší rakouské obce Reintal.

I další jihomoravské přechody do Rakouska by měly být dále v provozu. Podle informací od české policie musejí řidiči jen počítat s kontrolami a se splněním podmínek pro vstup do země. „Nemám ale informace o tom, že by někde na hranicích vznikaly kolony nebo nějaké jiné problémy,“ dodává krajský policejní mluvčí Petr Vala.

Jak uvedl na twitteru ministr zahraničních věcí Tomáš Petřiček, tak v příštím týdnu má však postupně docházet k omezení počtu hraničních přechodů.