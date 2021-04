Rekordní návštěvnost Pálavy: více lidí zavítalo na Děvín i Svatý kopeček

/GRAFY NÁVŠTĚVNOSTI/ Rekordních skoro 280 tisíc návštěvníků zavítalo loni do přírodní rezervace Svatý kopeček v Mikulově. Oproti předchozímu roku je to navýšení o více než sedmnáct tisíc lidí. Vyplývá to ze statistik, která v úterý zveřejnila Správa chráněné krajinné oblasti Pálava.

Svatý kopeček v Mikulově. | Foto: Deník/Michal Hrabal

Oblibu chráněné krajinné oblasti Pálava tak neoslabil ani koronavirus, který loni negativně ovlivnil více turistických lokalit na jihu Moravy. „Například v srpnu vystoupalo na Svatý kopeček skoro třiasedmdesát tisíc lidí,“ zmínil za správu Jan Miklín. Už před několika dny vedoucí správy Jiří Kmet řekl, že hojně navštívený byl Svatý kopeček i 31.prosince 2020. Naopak slabší byly podle ochránců přírody jarní a podzimní měsíce. Květní poklady Pálavy: podívejte se, co roste na stepních trávnících a v lesích Přečíst článek › Rekordní počet lidí se vydal v loňském koronavirovém roce i do národní přírodní rezervace Děvín, skoro osmašedesát tisíc oproti jednapadesáti tisícům v roce 2019. Více turistů loni navštívilo Svatý kopeček i Děvín.Zdroj: Správa CHKO PálavaÚměrné s počtu turistů je podle vedoucího Správy chráněné krajinné oblasti Pálava Jiřího Kmeta i množství odpadků na Svatém kopečku. „Po silvestrovských oslavách tam pravidelně zůstává odpad po ohňostrojích a množství skla a střepů,“ zmínil před časem Kmet. Přiznává, že neví, nakolik je pálavská správa schopná vychovat turisty odjinud. „Jisté však je, že se v Mikulově daří vychovávat děti a mládež k zodpovědnosti vůči přírodě, třeba při úklidových akcích na Svatém kopečku. Z těchto dětí také jednou budou turisté a nás může těšit, že se budou chovat ohleduplně na místech, která navštíví," podotkl před nedávnem Kmet. Ochránci přírody po turistech uklízí s dobrovolníky několikrát ročně.

Jarní seriál pro malé i velké zahradníky. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu