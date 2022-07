Ještě před páteční slávou ji navštěvuje reportér Deníku Rovnost. Podle reakcí zdejších lidí je zřejmé, že je úspěch těší. A čím si podle nich ocenění zasloužili? „Díky tomu, jak se tady k sobě lidi chovají a jak si pomáhají. Není to jenom o tom, jak obec vypadá, ale především o mezilidských vztazích a společenském životě. Navíc jsme už v minulosti získali ocenění v některých kategoriích této soutěže,“ říká například Stanislava Zbořilová.

Podobně se svěřuje i Jitka Krsičková. „Říká se sice, že jsou i hezčí dědiny. Ocenění je ale i o našich spolcích, jak jsme spolupracovali nebo jak se prezentovala naše škola. Sice jsem nějaké ocenění čekala, ale to nejvyšší ne. Víte, že to pak zahřeje u srdíčka, když je v této souvislosti zmiňovaný Kostelec. Je to příjemné,“ sdílí své dojmy žena.

Na druhé straně Radek Hochman oceňuje kulturu, sport, společenské akce a podporu volnočasových zálib hlavně střední generace. Zmiňuje i potěšující stav místní školky, o kterou se stará obec. Ve zdejší zvlněné krajině nezapomíná ani na zřízené protierozní pásy. „Jsou přínosné pro přírodu, pro udržení vlhkosti jak pro stromy, tak pro zdejší ovzduší,“ ukazuje mladý muž na nejbližší ze zmíněných pásů.

Fotopast zachytila u Dubňan vzácného orlíka, přiletěl si pro užovku. Podívejte

Právě zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí si přála starostka Vlasta Lochmanová. „Nakonec jsme získali zlatou. Upřímně jsem ji přijala se slzičkami v očích, protože vím, že je zatím kus odvedené práce,“ vypráví dlouholetá starostka.

Po jihomoravské komisi a pátečním slavnostním ocenění Kostelečtí čekají i na příjezd komisařů rozhodujících o celorepublikovém vítězi. Hodnotitelé navštíví celkem třináct finalistů, od nejmenších Třeštic na Vysočině se 165 obyvateli, přes Kostelec až po Zašovou ve Zlínském kraji s více než třemi tisíci lidmi.

„Celkový vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2022 získá odměnu formou dotace ve výši až 2,6 milionů korun od Ministerstva pro místní rozvoj,“ uvedla mluvčí resortu Veronika Hešíková. Vyhlášení výsledků celostátního kola je na pořadu 17. září v Luhačovicích.