Tři respirátory FFP 2 střední úrovně ochrany na jednu ordinaci praktického lékaře. V praxi ochrana maximálně na dva dny. V pondělí dorazí na Blanensko zásilka respirátorů od soukromé firmy zprostředkovaná ministerstvem zdravotnictví. Pro lékaře v okrese budou k dispozici na výdejních místech v Blansku a Boskovicích.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Podobně to bude i v ostatních okresech v kraji. V dalších dnech však hrozí, že lékaři ordinace zavřou. „Dodávka respirátorů, která dorazila na kraj, putovala na záchranku a lékařům do Fakultní nemocnice Brno. To je naprosto v pořádku. Ale praktičtí lékaři jsou také na ráně a nemají ochranné pomůcky. Sehnat je na trhu bylo prakticky nemožné. Navíc nemáme žádné informace od vlády a úřadů, jak dál postupovat," uvedl předseda Sdružení praktických lékařů Blanenska Ivo Procházka.