Na akci přijel se svým KTM Super Adventure 1290. „Doma mám i Harley Davidson a další motorky,“ říká v sobotu odpoledne milovník strojů na dvou kolech.

Kocman si pochvaluje, že si v Merkuru může různé motorky vypůjčit a projet se na nich. „Schválně jsem šel v pátek dříve spát, abych mohl už od sobotního dopoledne zkoušet. Vybíral jsem si motorky, na které nemám názor, abych si ho udělal,“ přibližuje muž.

Kocmanovi i jeho kamarádu Zdeňku Lazarovi se líbí rozmanitost strojů. V Pasohlávkách nadšenci obdivují vedle harleyů i silniční nebo terénní motorky. „Jezdíme na endurech i harleyích,“ přitakává Lazar. O víkendu ale naleštěné stroje pouze obdivuje. Před pár týdny měl totiž havárii a i svou motorku musel nechat doma.

Oproti minulým ročníkům se tradiční Euro Bike Fest koná o čtyři měsíce později. Původní květnový termín totiž zhatila pandemie koronaviru. „Museli jsme redukovat program, ne všichni účinkují měli na září volno. A musíme dodržovat nadstandardní hygienická pravidla, která nastavila krajská hygienická stanice, s níž celou dobu spolupracujeme,“ zmiňuje hlavní pořadatel Jiří Šmehlík.

Výhodou je podle něj velikost areálu, který se rozprostírá na třiceti hektarech. „Velké shlukování hrozí pouze při večerních koncertech. Dneska budou Rybičky 48, takže čekáme, že bude více lidí. Pro ten případ máme nachystané mobilní bariéry. Do třiceti minut náš tým udělá koridory a rozčlení lidi po tisícihlavých sektorech. V pátek večer už jsme při koncertě rozdělili návštěvníky na dva koridory,“ popisuje Šmehlík.

Samozřejmostí jsou stojany s dezinfekcí po celém kempu.

Na poslední chvíli

Kocman s Lazarem si pochvalují, že se akce nakonec vůbec koná. „Stihlo se to na poslední chvíli, bude to zřejmě poslední velká akce. Letos je to tady komornější, ale zase rodinnější, přátelštější,“ sděluje Lazar.

Standardně přijede na Euro Bike Fest do Pasohlávek osm až deset tisíc lidí. „Záleží na počasí. Nemám ještě počty ze soboty, ale myslím si, že letos to bude do čtyř tisíc maximálně,“ odhaduje Šmehlík návštěvnost.

Kocmana mrzí hlavně neúčast Slováků. „Bývalo jich tady asi dvacet procent. Vytvořili jsme si tady přátelství i s lidmi z Liberce. Na lidech, kteří přijeli je vidět, jak jsou rádi, že se akce uskutečnila. Mají chuť se bavit, bojí se, že budou zase na nějakou dobu doma zavření,“ podotýká.

V Merkuru si příchozí mohou vybírat z bohatého programu. Je tady turnaj bojových sportů nebo kaskadérská show, kdy nadšenci předvádí své triky na kole, motorce či čtyřkolce. „Je vidět, že mají natrénováno,“ uznale pokyvuje jedna z divaček.

Na své si přijde každý člen rodiny. „Zdeněk tady má i děti. Chtějí jít na Zombie run, vždy se nechají pomalovat,“ zmiňuje Kocman zábavu, kdy je úkolem lidí proběhnout mezi zombie a zapotit se.