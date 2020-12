Celkem se v kyjovské nemocnici narodilo za poslední dva měsíce 134 dětí. „Pozitivní test na koronavirus tak má v průměru každá jedenáctá rodička," poznamenal mluvčí zařízení Filip Zdražil.

I proto mají i v kyjovské nemocnici na porodním oddělení zpřísněné hygienické podmínky. Rodičky s koronavirem mají podle Zdražila vyčleněné místnosti.Chrání se i zdravotníci. „Při jsou totiž ochranné pomůcky na ústech pacientek takřka vyloučeny. Při takto náročném fyzickém výkonu, jakým porod je, by to jednoduše neudýchaly. O to víc se chrání zdravotníci," podotkl Zdražil.

Standardem se již v kyjovské nemocnici rovněž stalo, že rodičky před nástupem do porodnice testují na koronavirus. „Abychom riziko přenosu nákazy na oddělení snížili na minimum, všechny rodičky při nástupu absolvují antigenní testy," potvrdil primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Kyjov Július Maruška.

Podle něj se nově opatření v podobě testů bude brzy týkat i nastávajících otců či dalších lidí, kteří rodičku doprovází. „Chtěli bychom takové opatření zavést, možná i v řádu dnů," poznamenal Zdražil. Doprovod se zároveň po oddělení smí pohybovat skutečně jen těsně před porodem.

Lékaři se navzdory koronavirové nákaze snaží, aby matky neztratily kontakt se svými čerstvě narozenými potomky. „Onemocnění má u většiny pacientek lehčí průběh. Děti proto u nich zůstávají - do kojení ani bondingu se v případě dodržování hygienických pravidel snažíme nezasahovat," podotkl primář Maruška.